Würdinghausen behält im Dorfduell die Nase weit vorn

Tatjana Vente übergibt im Beisein von Notariatsverwalter Dominik Tigges den Siegerstein an Karl-Josef Cordes aus Würdinghausen (rechts).

KIrchhundem/Würdinghausen. Die Steine sind gezählt, Würdinghausen siegt im Dorfduell, das zum Auftakt einer echten Dörferfreundschaft werden könnte.

Der Endstand im Dorfduell zwischen Kirchhundem und Würdinghausen steht nun fest. Kirchhundem sammelte und bemalte 762 Steine, Würdinghausen 1.103 Steine. Die Auszählung fand am Samstag durch Notariatsverwalter Dominik Tigges statt. Tatjana Vente, Ortsvorsteherin von Kirchhundem und Ideengeber für das ungewöhnliche Duell, freute sich, an Karl-Josef Cordes, dem Vertreter der Würdinghauser, den Siegerstein übergeben zu können: „Gratulation an Würdinghausen, sie haben verdient gewonnen. Wir freuen uns auf die nächste Herausforderung.“

Steine bekommen Ehrenplatz

Die Steine werden noch eine Woche liegen bleiben und dann von den Dörfern eingesammelt. Beide Dörfer wollen dann für die Steine einen schönen Platz finden, um an das Dorfduell im Jahr 2020 zu erinnern. Tatjana Vente hatte sich das Duell ausgedacht, weil das 750-jährige Dorfjubiläum wegen der Coronakrise ausfallen muss. Es ging darum, welcher Ort als erstes eine Steinreihe mit 750 Steinen legt. Das Duell war schnell entschieden, die Würdinghauser waren nicht zu schlagen (wir berichteten).

