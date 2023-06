Würdinghausen: Hohe Auszeichnung für Thomas Metzen

Würdinghausen. Der Sauerländer Schützenbund zeichnete Thomas Metzen in Würdinghausen mit dem Orden für hervorragende Verdienste aus.

Ein Schützenfest-Auftakt nach Maß war der Freitag für den Würdinghauser Schützenverein. Bei herrlichem Wetter und bester Stimmung in der Halle war es zudem der perfekte Rahmen, um am Abend einen besonderen Schützenbruder mit dem höchsten Orden des Sauerländer Schützenbundes auszuzeichnen. Thomas Metzen ging schon in die Analen des Traditionsvereins ein, weil er 1991, nur wenige Tage nach seinem Eintritt in den Schützenverein, als jüngstes Vereinsmitglied das Scheibenschießen der Jungschützen gewann. Doch wegen dieser Leistung waren die Vertreter des Kreisschützenbundes Olpe, der stellvertretende Kreisoberst Martin Wenzel und der stellvertretende Kreisgeschäftsführer Thorsten Stachelscheid, nicht ins Hundemtal gekommen.

Martin Wenzel gratuliert Thomas Metzen als erster zu der Auszeichnung. Foto: Volker Eberts / WP

1997 wurde Thomas Metzen zum stellvertretenden Kassierer gewählt, unterstützte zunächst seinen Vater Klaus in der Kassenführung. 2000 übernahm der gelernte Datenverarbeitungskaufmann dann die Hauptverantwortung für die Kassengeschäfte des Vereins und spielte damit eine tragende Rolle beim Neubau und den weiteren Ausbauten der Hundemtalhalle, „dem Prunkstück des Ortes“, so Martin Wenzel. „Kassierer zu sein, das ist mehr als irgendein ein Vorstandsposten“, so Wenzel. Diese Aufgabe setze ein riesiges Maß an Verantwortungsbewusstsein und Vertrauenswürdigkeit voraus. Über seine Kassenführung hinaus ist „Thomas Metzen immer ein Schützenbruder, auf den man sich 100-prozentig verlassen kann, der immer anpackt und mit Rat und Tat beiseite steht“, hieß es in der Laudatio. Für sein langjähriges Engagement für das Schützenwesen verlieh der Sauerländer Schützenbund dem 47-Jährigen den Orden für hervorragende Verdienste.

