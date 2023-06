Würdinghausen: Armin Wenzel ist der neue Schützenkönig

Regieren in Würdinghausen: Armin und Melanie Wenzel.

Würdinghausen. Der 34-Jährige setzte sich am Samstag mit dem 152. Schuss unter der Vogelstange durch. Ihm zur Seite steht Ehefrau Melanie.

Armin Wenzel (34) ist neuer Schützenkönig in Würdinghausen. Der Industriemechaniker der Firma Mennekes setzte sich am Samstag unter der Vogelstange mit dem 152. Schuss durch. Zu seinen Hobbys zählt der 34-Jährige unter anderem den 3D-Druck, den Königsclub „Gnadenschuss“ und seinen Kegelclub „Voll drauf“, im Schützenvorstand ist er zudem als Beisitzer aktiv. In seinem Kegelclub ist Wenzel der Erste, der die Königswürde erlangt hat; im Königsclub war er der Zweite.

Mit dem neuen König freut sich Ehefrau und Königin Frau Melanie (36), die in der Seniorenbetreuung/Altersbegleitung arbeitet. „Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat“, sagte sie nach dem finalen Schuss. Mitbewerber unter der Vogelstange waren Marco und Reinhard Meeser. Den Apfel schoss Dirk Hofrichter, das Zepter ging an Klaus Riesenweber und die Krone an Helmut Beckmann-Lenneper.

