Wütende Landwirte sammeln sich in Hünsborn für Großdemo

Hünsborn/Siegen In Hünsborn sammeln sich derzeit zahlreiche Traktoren. Grund ist eine Großdemonstration in Siegen. Mehr gleich im Live-Ticker.

Wegen einer Großdemonstration in Siegen sammeln sich derzeit zahlreiche Landwirte in Hünsborn. Bereits weit vor dem angekündigten Zeitpunkt 8 Uhr, an dem sich die Teilnehmer der Protestveranstaltung in Siegen am Sammelpunkt Hünsborn einfinden sollten, rollten die ersten Ackerschlepper in die Rheinauer Straße in Hünsborn, wo sie sich zur gemeinsamen Protestfahrt nach Siegen einfinden. Um Punkt 8 Uhr stehen bereits rund 100 Fahrzeuge, überwiegend Traktoren, aber auch einige Lkw-Zugmaschinen, meist mit gelbem Rundumwarnlicht bereit und warten auf die Abfahrt um 9 Uhr. Die zentrale Kundgebung findet um 13 Uhr vor dem Apollo-Theater statt.

Landwirte sammeln sich in Hünsborn vor der Großdemo in Siegen. Foto: Jörg Winkel

Anlass der Demonstration sind die jüngsten Sparpläne der Bundesregierung im Bereich der Agrarpolitik. Es ist von „Siegens größter Demo aller Zeiten“ die Rede. „Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass dort Platz für 2000 Menschen ist“, hatte der Plettenberger Landwirt Björn Kirchhoff, der wie Bernd Eichert aus Bebbingen dem Vorbereitungs-Team angehört, im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt. „Ich rechne schwer mit einer Teilnehmerzahl in dieser Größenordnung.“

Alle Informationen und Entwicklungen der Großdemo können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

