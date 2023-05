Xocólea in Olpe erweitert Angebot um exklusive Weinbar

Olpe. Lea Hoberg erweitert ihre Schokoladenmanufaktur in Olpe um eine exklusive Weinbar. Sie verrät, worauf sich die Gäste freuen dürfen.

Ab dem 20. Mai, also pünktlich zum Olper Stadtfest, erweitert Lea Hoberg ihre Schokoladenmanufaktur und Café in Olpe um eine exklusive Weinbar. „Mit hochwertigen Weinen aus dem international renommierten Weingut Fleischer der Stadt Mainz, die seit 1742 ausgezeichnete Weine produzieren, wird Feinschmeckern ein ganz besonderes Genusserlebnis geboten“, heißt es in einer Pressemittelung. „Die Kombination aus edlen Weinen und köstlichen Schokoladenkreationen ist ein Erlebnis, das man probiert haben muss.“ Neben handgefertigter Schokolade bietet Xocólea auch eine Auswahl an herzhaften Beilagen, wie Flammkuchen oder einer Käseplatte an, „die den Geschmack jedes einzelnen Weines besonders hervorheben“.

+++ Lesen Sie hier: Großes Olper Stadtfest – Alle Infos hier im Überblick +++

Neue Öffnungszeiten von der Schokoladenmanufaktur in Olpe im Überblick

Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr

14:00 - 18:00 Uhr Mittwoch 11:00 - 18:00 Uhr

11:00 - 18:00 Uhr Donnerstag 11:00 - 22:00 Uhr

11:00 - 22:00 Uhr Freitag 11:00 - 22:00 Uhr

11:00 - 22:00 Uhr Samstag 10:00 - 22:00 Uhr

10:00 - 22:00 Uhr Sonntag und Montag geschlossen

Die Entscheidung zur Erweiterung des Angebots kommt nicht von ungefähr, berichtet Lea Hoberg. Bereits in der Vergangenheit bot Xocólea kleinere Veranstaltungen an, bei denen Wein- und Schokoladenverkostungen im Mittelpunkt standen. Aufgrund des Erfolgs und der Nachfrage von Gästen entschied sich die Inhaberin, ihr Angebot um eine Weinbar zu erweitern. „Im Umkreis gibt es nur wenige vergleichbare Orte, an denen man hochwertige Weine in entspannter Atmosphäre genießen kann. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir das Angebot in der Region verbessern können, indem wir unseren Gästen eine neue Möglichkeit zum Ausgehen bieten“, sagt Lea Hoberg. Die Olper Weinbar wird daher auch am Abend eine gemütliche Atmosphäre bieten, um den Tag in entspannter Runde ausklingen zu lassen. „Wir haben unsere Öffnungszeiten angepasst, um unseren Gästen die Möglichkeit zu geben, auch abends in den Genuss exquisiter Weine zu kommen“, erklärt Hoberg. „Wir freuen uns darauf, unsere Gäste beim Stadtfest zu begrüßen und sie auf eine genussvolle Entdeckungsreise mitzunehmen.“

Nähere Infos zu Xocólea: Lea Hoberg, Tel: 02761 / 8013425; E-Mail: hallo@xocolea.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe