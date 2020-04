Xocólea Olpe: Dankeschön-Aktion für St. Martinus-Mitarbeiter

Lea Hoberg in ihrer Schokoladenmanufaktur „Xocólea“ in Olpe.

Lea Hoberg von der Schoko-Manufaktur in Olpe hat einen Spendenaktion gestartet. Sie möchte den Mitarbeitern im Krankenhaus eine Freude machen.

Olpe. Es ist an der Zeit, Danke zu sagen, findet Lea Hoberg von der Schokoladen-Manufaktur „Xocólea" in Olpe. Die 30-jährige Konditormeisterin ruft zu einer Spendenaktion auf. Ziel ist es, den Mitarbeitern des St.-Martinus-Hospitals eine Freude zu machen. Zu Ostern möchte sie den Krankenhaus-Mitarbeitern ein möglichst großes Dankeschön überreichen – und zwar in Form von Schokolade.

Die süßen Seelenschmeichler sollen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Auch wenn es nur fünf Euro sind, ich freue mich über jeden kleinen Beitrag", betont Lea Hoberg. „In dieser turbulenten Zeit wollen wir mit unseren Schokoladen ein positives Signal senden."

Spenden gehen an: Xocólea, Verwendungszweck: Ich sage Danke, Iban: DE 29462618220093880800, BIC GENODEM1WDD