Oberhundem/Dortmund. Der Riesen-Weihnachtsbaum in Dortmund wird wegen Corona zurückgebaut. Jetzt steht fest, wie es mit den Rotfichten aus Oberhundem weiter geht.

Die Stadt Dortmund hat eine Lösung für die 1700 Rotfichten des Oberhundemer Forstbetriebs Schulte-Brinker gefunden, die eigentlich für den XXL-Christbaum auf dem Weihnachtsmarkt gedacht waren. Bei einem Großteil der Bäume handele es sich um „Funktionsbäume“, die „nicht als Schmuck für die Wohnung geeignet sind“, erklärte Oberbürgermeister Thomas Westphal am Mittwoch. Ein Großteil der Bäume soll nun zu Strom werden.

„Genauso wie im letzten Jahr steht ein Teil als Biomasse zur Stromerzeugung zur Verfügung“, erklärt Bastian Prange, Geschäftsführer der Entsorgung Dortmund (EDG), „die restlichen Bäume können etwa von Schulen als Weihnachtsschmuck für den Außenbereich direkt am Hansaplatz abgeholt werden.“ Potenziellen Abholern empfiehlt Prange, mit der EDG bezüglich eines Termins in Kontakt zu treten.

Interessierte Dortmunder haben zudem bis Freitag, 13. November, die Möglichkeit, einige der so genannten Funktionsbäume für die eigene Nutzung abzuholen. „Bitte kommen Sie nicht in Horden, sondern einzeln. Dann kann man sich bei den Schaustellern anmelden und einen Baum mitnehmen, wenn man dafür eine Verwendung hat“, erklärt Westphal.

200 Fichten, die um den Riesen-Weihnachtsbaum gruppiert worden wären, gehen als Spenden in Senioren-Einrichtungen und Kitas, sowohl städtischer als auch freier Träger. Sie finden dort als Weihnachtsschmuck Verwendung. 165 Bäume werden an Kitas, 65 an Einrichtungen für Senioren vergeben. Für die Lieferung der Fichten zu den Einrichtungen sorgen die Mitarbeiter der EDG kostenfrei, wie Bastian Prange erklärt.

Der Riesen-Weihnachtsbaum wird wegen der aktuellen Corona-Lage zurückgebaut. Oberbürgermeister Westphal verteidigt dieses Entscheidung als „Gebot der Vernunft“.