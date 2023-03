Zahlreiche Ausbildungsplätze im Kreis Olpe sind unbesetzt

Kreis Olpe. Aktuell sind im Kreis Olpe noch 913 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das sind mehr unbesetzte Stellen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Olpe im März 2023 gesunken. Insgesamt waren 3.183 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 79 Personen oder 2,4 Prozent weniger. Im Vergleich zum März des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 550 Personen bzw. 20,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im März 4,1 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,3 Prozent (+0,8 Prozentpunkte).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 1.356 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat verringert um 83 Personen bzw. 5,8 Prozent. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 61 Personen oder 4,7 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 4 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 489 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies +0,2 Prozent zum Vormonat bzw. +36,5 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 1.827 Personen und damit 57,4 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Der Ausbildungsmarkt

Bis März 2023 sind im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Kreis Olpe insgesamt 3.436 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 1.621 Bewerber und Bewerberinnen, die sich im Laufe des Berichtsjahres bei den Agenturen für Arbeit vor Ort gemeldet haben. Auf eine/n Bewerber/in kommen damit im Agenturbezirk Siegen 2,1 Ausbildungsplätze. Zurzeit sind noch 806 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Gleichzeitig sind noch 2.264 Ausbildungsplätze unbesetzt. Somit kommen auf jede/n unversorgten Bewerber/in 2,8 unbesetzte Berufsausbildungsstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl von Bewerber/innen um 3,2 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Ausbildungsstellen um 2,0 Prozent gestiegen.

493 Jugendliche aus dem Kreis Olpe haben sich seit Oktober 2022 an die Berufsberatung der heimischen Agenturen für Arbeit gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Insgesamt sind das 16 Personen (-3,1 Prozent) weniger als im Vorjahr. 232 Jugendliche sind davon aktuell noch unversorgt: 38 Personen (-14,1 Prozent) weniger als ein Jahr zuvor. Der Vielzahl an Bewerbern und Bewerberinnen stehen derzeit 1.404 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber von denen aktuell noch 913 Ausbildungsplätze unbesetzt sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind seit Beginn des Berichtsjahres 15 Ausbildungsstellen (1,1 Prozent) mehr gemeldet worden.

Die Agentur für Arbeit ist mit ihren Berufsberaterinnen und Berufsberater auf allen Messen vertreten und bietet die Möglichkeit der individuellen Beratung an. Abgesehen davon kann jederzeit persönlich, telefonisch oder per Video-Call eine ausführliche Beratung auch außerhalb der Messen vereinbart werden. Hierfür wenden sich Interessierte telefonisch unter der 0271-2301 800 oder via E-Mail über Berufsberatung.siegen@arbeitsagentur.de an die Siegener Arbeitsagentur für eine Terminvereinbarung.

