Zehn Jahre Taschengeldbörse: Gartenarbeit oben auf Jobliste

Lennestadt/Kirchhundem Seit 2013 gibt es die Taschengeldbörse in Lennestadt, seit einem Jahr auch in Kirchhundem. Das erfolgreiche Projekt hat sich etabliert.

Es ist eine klassische Win-win-Situation. Schülerinnen und Schüler können mit leichter Arbeit ihr Taschengeld aufbessern und hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wird eine große Last im Alltag genommen. Das ist auch der Sinn und Zweck der „Taschengeldbörse“ von „EiL“ in Lennestadt und Kirchhundem.

Kaum zu glauben, aber dieses Angebot gibt es in Lennestadt bereits seit 2013, somit feierte das ehrenamtliche Projekt im letzten Jahr – fast unbemerkt – sein zehnjähriges Bestehen. Ursula Baumhoff, seit sieben Jahren Ansprechpartnerin für die Taschengeldbörse in Lennestadt, blickt zurück. „Durch Corona gab es vor zwei Jahren wegen der Kontaktbeschränkungen einen kleinen Einbruch, aber jetzt läuft es wieder gut, die jungen Leute machen immer noch fleißig mit.“ Rund 40 junge Menschen hat Ursula Baumhoff auf ihrer Liste, die sich bereiterklärt haben, ihre Dienste anzubieten. Mehrmals im Jahr geht sie in alle weiterführende Schulen im Stadtgebiet, um über das Projekt aufzuklären, und meist melden sich dann spontan weitere Jugendliche, die mit anpacken wollen. Die Nachwuchswerbung in den Schulen ist wichtig, denn spätestens, wenn die Jugendlichen eine Ausbildung beginnen, sind sie nicht mehr greifbar.

Auf der Seite der Nachfrager bzw. Auftraggeber gibt es keine Engpässe. „Helfende Hände werden immer gebraucht“, sagt Ulla Baumhoff. Grundsätzlich richtet sich das Angebot der Taschengeldbörse an alle Menschen, die Hilfe und Unterstützung im Alltag benötigen. Oft sind es alleinstehende Senioren, die die Aufgaben in Heim und Hof nicht mehr allein bewältigen können und auf niederschwellige Hilfe angewiesen sind. Die Straße fegen, den Hund ausführen, Einkaufsdienste übernehmen oder auf kleine Kinder aufpassen – die Aufgaben sind vielfältig. „Jetzt im Winter dürfte zum Beispiel auch Schnee schüppen gefragt sein“, ist Kerstin Stahl, Ehrenamtsbeauftragte der Gemeinde Kirchhundem, überzeugt.

Seit gut einem Jahr gibt es auch für Schülerinnen und Schüler aus Kirchhundem die Möglichkeit, das eigene Taschengeld durch das Verrichten von kleineren Hilfsarbeiten aufzubessern. Im letzten Sommer hat Ole Kowol als erster in der Gemeinde Kirchhundem diese Möglichkeit fleißig genutzt. Durch kleinere Gartenarbeiten verdiente er sich in Welschen Ennest einige Euros dazu und war stolz auf sein selbstverdientes Einkommen. Auch die Arbeitgeberin war erfreut über die tatkräftige Hilfe des Schülers in ihrem Garten. „Hilfe bei der Gartenarbeit“, das wird laut Ulla Baumhoff im Jahresverlauf am meisten nachgefragt, also den Rasen mähen oder im Herbst den Garten aufräumen.

Helfende Hände werden immer gebraucht. Ulla Baumhoff, Organisatorin der Taschengeldbörse in Lennestadt

Die zu verrichtenden Aufgaben und auch die Entlohnung werden vorher klar abgesprochen. Die Taschengeldbörse richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, die so ihr Taschengeld eigenständig und steuerfrei aufstocken können. Unkompliziert und niederschwellig ist das Projekt angelegt und die jungen Helferinnen und Helfer müssen keine Angst haben, dass sie den Anforderungen nicht genügen. Niemand verlange professionelle Arbeiten, so Ulla Baumhoff.

Grundsätzlich muss ein Taschengeldjob gefahrlos und ohne größere körperliche Anstrengung zu verrichten sein. Die Jugendlichen dürfen nicht mehr als zwei Stunden täglich und zehn Stunden in der Woche arbeiten und die Beschäftigung darf nicht vor und während des Schulunterrichts erfolgen.

Wer Interesse an der Taschengeldbörse hat, entweder als Auftraggeber oder als Jugendlicher, der sein Taschengeld aufstocken und hilfsbedürftige Menschen sinnvoll unterstützen möchte, kann sich in Lennestadt an Ursula Baumhoff, Tel. 0162/8350708, E-Mail: taschengeldboerse@lennestadt.de, wenden. In Kirchhundem steht Annette Schmelzer für weitere Fragen und die Vermittlung von Diensten gerne zur Verfügung: Tel. 0174/35 86 985 oder per E-Mail an kirchhundem@taschengeldboerse.net.

