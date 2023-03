Die Finnentroper Feuerwehr löscht einen Zimmerbrand in Heggen.

Feuer Zimmerbrand in Heggen: Großaufgebot und Sirenenalarm

Heggen. Sirenenalarm in Heggen: Ein Zimmerbrand im größten Ortsteil der Gemeinde Finnentrop hält die Feuerwehr am Freitagnachmittag auf Trab.

Die Finnentroper Feuerwehr ist am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Attendorner Straße im Ortsteil Heggen, unweit der Firma Fischer und Kaufmann, ausgerückt. Die Einsatzkräfte gingen mit sogenannten Kleinlöschgeräten gegen das Feuer im Obergeschoss des Hauses vor und brachten den Brand binnen kürzester Zeit unter Kontrolle.

+++ Lesen Sie hier: Suspendierter Lehrer aus Attendorn wird nicht angeklagt +++

Eine Person wurde vom Notarzt versorgt, alle anderen Hausbewohner fanden rechtzeitig den Weg ins Freie. Einige Dorfbewohner wurden durch Sirenenalarm auf den Brand aufmerksam. Der Verkehr auf der Landstraße 539 zwischen Heggen und Finnentrop war stark beeinträchtigt. Vor Ort waren die Löschgruppen aus Finnentrop, Bamenohl und Heggen sowie Polizei und Rettungsdienst.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe