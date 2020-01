Bei einem Brand in Maumke wurde eine Wohnung komplett zerstört.

Polizei Zimmerbrand in Maumke: Neue Erkenntnisse zur Ursache

Maumke. Die Ermittlungen zur Ursache des Zimmerbrandes in Maumke am Mittwoch schreiten voran. Die Wohnung bleibt vorerst weiter unbewohnbar.

Nach dem Wohnungsbrand am Hasenpfand in Maumke können die Brandermittler inzwischen einen technischen Defekt und vorsätzliche Brandstiftung als Ursache ausschließen. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Olpe hatten Brandermittler der Kriminalpolizei die Wohnung am Donnerstag noch einmal eingehend untersucht.

Bei dem Feuer war eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Mittwochmittag komplett ausgebrannt, verletzt wurde niemand. Die Wohnung bleibt bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 100.000 Euro.