Zu Gast beim Olper Schinkenmacher: Genuss zum Selbermachen

Olpe. Ein Stück Fleisch, etwas Zubehör und viel Geduld: Josef Schröder aus Olpe weiß, wie man Schinken macht. Und stellt klar: „Es ist keine Hexerei.“

Sich zurücklehnen und einfach mal gar nichts tun? Das ist während der harten Lockdown-Zeit nicht für alle das Richtige. Wer nun gar nichts mit sich anzufangen weiß, für den hat Josef Schröder (67) aus Olpe im wahrsten Sinn des Wortes das richtige Rezept parat: „Es ist gar keine Hexerei, machen Sie sich Ihren Neujahrsschinken einfach selbst“, lacht er, während er ein saftiges Kilo-Stück Schweinelachs in seinen Händen hält.

Josef Schröder aus Olpe weiß, wie es geht: Er zeigt, wie jeder zu Hause selbst geräucherten Schinken herstellen kann. Know how, ein wenig Zubehör und ein Grill mit Smokerfunktion sind seine Ausrüstung. Dazu ein ordentliches Stück Schweinefleisch. Foto: Josef Schmidt

​„So einfach“, bin ich ein wenig skeptisch, als mich der frühere Bankkaufmann in sein Haus bittet, „kann das ja wohl nicht sein.“ Stimmt. Aber so schwierig nun auch wieder nicht. Das bereits erwähnte Stück Fleisch, ein handelsüblicher Grill mit Smoker-Funktion, ein paar Gewürze und Räucherzubehör, und schon kann’s losgehen. Vorausgesetzt, man besitzt das Know-how. Schröder hat es, er weiß, wie’s gemacht wird. Und ich bin nach wenigen Minuten unseres Gespräches davon überzeugt: Wenn ich sein Haus verlasse, weiß ich’s auch.

Aber zunächst einmal ein bisschen Vorgeschichte. Denn, dass ein gelernter Bankkaufmann auf die Idee kommt, sich auf Metzgers Spuren zu begeben, ist nicht alltäglich: „Wir waren zu Hause fünf Burschen. Und da meine Mutter lange krank war, musste ich früh im Haushalt mit anpacken. Und kochen.“

Mild gewürzt und dünn geschnitten

Die Leidenschaft für den Ess-Genuss hat er sich bewahrt – bis ins Rentenalter. Zum größten Teil ist Schröder Autodidakt: „Ich habe die Alten gefragt. Nach Rezepten und danach, wie es geht. Dadurch habe ich am meisten gelernt.“ Der ehemalige Banker ist nicht nur Schinkenmacher, er zaubert auch Sauerkraut vom Feinsten ins Steinzeug – mit reichlich Weißwein, und von Zeit zu Zeit verwandelt er Hackfleisch nach Originalrezept ins berühmte „Olper Beff“ – aber davon vielleicht ein anderes Mal.

Heute geht es um Räucherschinken. Und ehe ich mich versehe, liegen ein paar Scheiben vor mir: „Probieren Sie mal“, freut sich Schröder, mir eine Freude machen zu können. Und es ist eine. Der Schinken ist mild gewürzt, dünn geschnitten, wie ich es mag: „Schmeckt!“

Kurz darauf beginnt der Olper Junge (kein Ölper) sein Handwerk und weiht mich in Geheimnisse ein, die er vor einigen Jahren aus einem Südtirol-Urlaub mitbrachte: „Zuerst nehme ich ein Stück mageren Schweinelachs, ein bis eineinhalb Kilo schwer, dann reibe ich es mit der Gewürzmischung aus Salz, ein wenig Zucker, Wacholderbeeren und Pimentkörnern ein“, erklärt der Schinkenmacher, während ich ihm über die Schulter schaue. Dafür nimmt er 35 Gramm Pökelsalz, 10 Gramm Zucker, 10 Wacholderbeeren, fünf Pimentkörner und ein Lorbeerblatt. Der Wacholder und die Pimentkörner werden gemörsert, mit Salz und Zucker vermischt.

Reifezeit von zwölf Tagen im Kühlschrank

Der spätere Schinken wird in eine Plastiktüte gewickelt, ein gebröseltes Lorbeerblatt kommt mit hinzu, gebröselt, weil das Aroma von der Bruchstelle kommt, lerne ich. Die Luft wird aus der Tüte gedrückt, die Schröder dann luftdicht verknotet: „Die Tüte kommt elf bis zwölf Tage in den Kühlschrank, sie sollte ab und zu gewendet werden. Die Lake, die sich in der Tüte bildet, wird zudem immer mal wieder ins Fleisch einmassiert.“

Nach der „Reifezeit“ wird der Schinken aus der Tüte befreit und abgewaschen und in Wasser eingelegt: „Das sollte man innerhalb von 30 Minuten drei- bis viermal wiederholen, sonst wird der Schinken später zu salzig.“ Anschließend tupft Schröder das Fleischstück trocken, dann kommt es zwei bis drei Tage an einen kühlen Ort, meist der Keller: Fürs Lufttrocknen. Schröder: „Entweder hänge ich den Schinken auf oder lege ihn dafür auf ein Kuchengitter.“

Erst danach beginnt der eigentliche Räuchergang. Schröders Technik ist die des kalt Räucherns. Warum? „Bei Temperaturen über 20 Grad würde das Eiweiß aus dem Fleisch heraus flocken, das wollen wir verhindern.“

Fürs Räuchern benötigen wir Zubehör – und jede Menge Geduld: Feines Sägemehl, das Schröder aus dem Großhandel für den Metzgereibedarf in großen Mengen bezieht. Eine Räucherspirale, die es unter anderem im Anglerhandel gibt. Schröder füllt die Räucherspirale randvoll mit Sägemehl, holt einen Bunsenbrenner und entzündet das Sägemehl. Die Sägemehlspirale stellt er auf den Boden des Grills, das Fleisch auf den Rost darüber. Deckel zu.

Räuchern ist Aufgabe für Tag und Nacht

Aber warum Geduld?, frage ich mich. „Der Räuchervorgang dauert sechs Stunden, und man sollte das Glühen des Sägemehls ab und zu, etwa alle zwei Stunden, kontrollieren und gegebenenfalls nachbrennen. Dann bekommt der Schinken vier Stunden Ruhe, und den Vorgang müssen sie fünf Mal wiederholen“, grinst der Schinkenmacher, „also eine Aufgabe für Tag und Nacht.

Völlig klar, dass Schröder nicht für einen einzigen Schinken den Smoker anwirft: „Meist machen wir in einem Arbeitsgang so acht bis neun Stück.“

Fertig ist die Prozedur übrigens noch nicht: Die geräucherten Schinkenstücke werden zwischen zwei bis zwölf Wochen an einem kühlen Ort zum Trocknen gelagert: „Je nachdem, ob Sie einen eher trockenen oder saftigeren Schinken wollen, lagern Sie ihn – länger oder kürzer“, erklärt er.

Bezüglich der Haltbarkeit gibt Schröder keine Empfehlung: „Ich schneide ihn in dünne Scheiben und friere ihn portionsgerecht ein. Beim Auftauen empfehle ich, ihn auf Küchenkrepp zu legen, das saugt die Kondensfeuchte auf.“

Da bleibt uns nur noch eines zu sagen: „Guten Appetit!“