Zu gefährlich: Morsche Bäume in Attendorn werden gefällt

Attendorn Die Robinien am Kreisverkehr Niederstes Tor müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Im Kronenbereich wurden Einmorschungen festgestellt.

Bäume im Straßenraum erfüllen in der Hansestadt Attendorn wichtige ökologische Funktionen und verbessern das Stadtklima. Von ihnen können aber auch Gefahren ausgehen. Um diese abzuwehren, werden die städtischen Bäume regelmäßig kontrolliert. Bei den Bäumen am Kreisverkehr Niederstes Tor sind dabei Einmorschungen im Kronenbereich festgestellt worden, die die Bäume schwächen und anfälliger machen für weitere Schäden. Um in dem stark frequentierten Bereich der Innenstadt Schäden an Eigentum oder gar Verletzungen von Passanten zu vermeiden, werden die Robinien Anfang des neuen Jahres gefällt.

Während der Arbeiten muss der Verkehr für einige Stunden umgeleitet werden. Die Umleitungen werden rechtzeitig ausgeschildert.

Zum Erhalt des Baumbestandes im Umfeld des Kreisverkehrs werden die Bäume so zeitig wie möglich durch die Anpflanzung größerer Winterlinden ersetzt.

