Zugausfälle auf der Ruhr-Sieg-Strecke: Das müssen Sie wissen

Die neue Brücke in Welschen Ennest ist weitgehend fertig und soll in der ersten Oktoberwoche eingehoben werden. Dadurch kommt es zu Schienenersatzverkehr zwischen Altenhundem und Welschen Ennest.

Lennestadt/Finnentrop. Auf der Ruhr-Sieg-Strecke kommt es ab Freitag bis Ende November zu massiven Einschränkungen. Alle Termine und Infos für Bahnkunden.

Bahnkunden müssen sich ab dem kommenden Wochenende auf massive Einschränkungen im Bahnverkehr auf der Ruhr-Sieg-Strecke (Hagen/Dortmund-Siegen) einstellen. Aufgrund von Gleis- und Weichenarbeiten sowie einem Brückennebau kommt es ab Freitag, 22. September, 21 Uhr, bis zum Sonntag, 26. November, also acht Wochen lang, zu Zugausfällen mit Schienenersatzverkehr. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihren Informationsportalen mit.

Die meisten Züge der Linien RE 34 (Dortmund - Siegen) und RB 91 (Hagen - Iserlohn/Siegen) fallen vom 22. bis 29. September zwischen Finnentrop und Werdohl aus und werden durch Busse ersetzt. Auch enige Züge der Linie RE 34 fallen abweichend zwischen Dortmund Hbf und Finnentrop aus.

Bahnkunden sollten beachten, dass zahlreiche Züge zwischen Finnentrop und Siegen Hbf sowie ab Werdohl in Richtung Hagen Hbf auch mit veränderten Fahrzeiten verkehren. Auch die Züge der Hessischen Landesbahn GmbH fallen zwischen Iserlohn-Letmathe und Siegen Hbf aus.

Von Freitag, 29. September, bis Montag, 9. Oktober, sind dann die Züge der Linien RE 34 und RB 91 zwischen Lennestadt-Altenhundem und Welschen-Ennest betroffen, hier müssen die Fahrgäste in Busse umsteigen. Der Grund dafür ist die Erneuerung einer Brücke über den Olpebach in Welschen Ennest (wir berichteten). Die neue Stahlbeton-Brücke wurde in den letzten Monaten auf einer Wiese neben der Bahntrasse erstellt und soll nun in der ersten Oktoberwoche in sieben Einzelteilen eingehoben und dann montiert werden.

Die Züge der Linien RE 34 und RB 91 fallen vom 13. bis 20. Oktober zwischen Hagen Hbf und Plettenberg aus und werden durch Busse ersetzt. Dies gilt auch für die Linien RE 16 (Essen - Iserlohn) und RB 91 vom 11. bis 26. November zwischen Hagen Hbf und Hohenlimburg. „Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen“, teilt die Deutsche Bahn mit. Detaillierte Informationen über die Zugausfälle und geänderte Fahrzeiten gibt es unter www.zuginfo.nrw oder unter Tel. 0202/51562515.

