Zugausfälle durch umgestürzte Bäume auf Ruhr-Sieg-Strecke

Kreis Olpe Massive Störungen im Bahnverkehr sorgen durch umgestürzte Bäume auf der Strecke zwischen Hagen und Siegen für lange Wartezeiten.

Zu massiven Störungen kommt es seit den frühen Morgenstunden auf der Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Hagen und Siegen. Viele Verbindungen fallen aus. Grund hierfür sind mehrere Bäume auf der Strecke. „Die Züge fahren derzeit bis Welschen Ennest und Kreuztal. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet“, so eine Sprecherin der DB Agentur in Lennestadt-Altenhundem.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Die Anzeigentafeln in den Bähnhofen in Lennestadt-Altenhundem und Siegen leuchten durchgehend rot. Viele Verbindungen fallen aus. Pendler stranden in den Bähnhöfen oder warten auf den Schienenersatzverkehr. Geduld ist derzeit gefragt. Laut Auskunft der DB Agentur am Lennestädter Bahnhof soll sich der Zugebetrieb bis zum Nachmittag normalisieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe