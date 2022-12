Das Museum Wendener Hütte ist einzigartig in der Region. Der Kreis Olpe und die Gemeinde Wenden wollen das Museumsangebot daher erhalten, konzeptionell weiterentwickeln sowie die Substanz der verschiedenen Gebäude stärken.

Museum Zukunft des Museums Wendener Hütte – So viel wird investiert

Wenden. Die vor Jahren ins Auge gefasste bauliche Erweiterung wird nun doch nicht weiterverfolgt. Trotzdem gibt es Pläne, das Museum weiter zu stärken.

Die Wendener Hütte ist als Museum und technisches Kulturdenkmal unbestritten einzigartig in der Region Südwestfalen und genießt aufgrund des inhaltlichen Kernthemas - der Eisengewinnung in der Zeit der frühen Industrialisierung im 18. Jahrhundert – einen besonderen Ruf weit über unsere Heimat hinaus. Die Gemeinde Wenden und der Kreis Olpe wollen daher weiterhin ein attraktives Museumsangebot vorhalten und die Wendener Hütte weiterentwickeln.

Um konzeptionell die strategische Ausrichtung des Museums und den Erhalt der historischen Anlage zu erarbeiten, hatte der Museumsverein Wendener Hütte e.V. eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des Kreises Olpe und der Gemeinde Wenden sowie des LWL-Museumsamtes eingerichtet. Schlussendlich entstand ein Konzept, dass nun die Zustimmung des Wendener Gemeinderats sowie des Kreistages des Kreises Olpe erhielt.

Zuschüsse ab dem Jahr 2023

Demnach wird die vor Jahren ins Auge gefasste bauliche Erweiterung nun doch nicht weiterverfolgt. Aber dem Museumsverein Wendener Hütte wird zur Durchführung notwendiger Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2023 ein Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro gewährt. Der pauschale Investitionszuschuss an den Museumsverein erfährt ab dem Jahr 2024 eine Erhöhung auf 30.000 Euro, um künftig anfallende Sanierungsmaßnahmen aus diesen Mitteln zu finanzieren. Ab dem Jahr 2023 werden an den Museumsverein Wendener Hütte zur Deckung der Personal- und Sachkosten insgesamt 270.000 Euro überwiesen. Für das Konzept zur digitalen Neugestaltung des musealen Angebotes wird ein Zuschuss von 10.000 Euro fließen. Die vorgenannten Summen werden jeweils zur Hälfte vom Kreis Olpe und der Gemeinde Wenden gezahlt.

Der Kreistag beschloss die Erhöhung des Kreisanteils in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Zuvor hatten bereits der Kreisausschuss und der Ausschuss für Sport und Kultur des Kreises Olpe jeweils einstimmig dafür plädiert, diesen Weg zu beschreiten und den geplanten Ausgaben das „Ja“ zu erteilen. Der Rat der Gemeinde Wenden hat dem Gesamtpaket bei einer Enthaltung zugestimmt.

Zum Hintergrund

Mit Beginn der 1980er-Jahre wurden Gebäudeteile der alten Industrieanlage saniert, um die Wendener Hütte in ihren wesentlichen Betriebseinheiten für Besucherinnen und Besucher zugänglich zu machen. 1991 wurde die sanierte Hüttenanlage für den Besucherverkehr geöffnet und im Jahr 2007 das neu errichtete Museum an der Wendener Hütte eingeweiht.

Der Kreis Olpe finanziert das Museum Wendener Hütte zusammen mit der Gemeinde Wenden. Sie tragen über jährliche Zuwendungen je zur Hälfte die Personal-, Sach- und Betriebskosten sowie die erforderlichen Investitionen zur Sanierung und zum Erhalt der Museumsanlage.

In den vergangenen Jahren hat sich das Museum zu einem attraktiven Freizeit- und Erholungsort sowie einem Ort der kulturellen Bildung im Kreis Olpe entwickelt.

Träger des Museum ist der Museumsverein Wendener Hütte e.V..

