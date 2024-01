Live-Event Zurück in die 90er: Oli.P kommt in Diskothek Bierbrunnen

Olpe Multitalent Oliver Petszokat hat für den Bierbrunnen zugesagt. Am 2. Februar wird das Publikum in die Atmosphäre der 90er Jahre versetzt.

Die Olper Disko „Bierbrunnen“ hat einen weiteren Star an Land gezogen: Am Freitag, 2. Februar (Einlass ab 22 Uhr), kommt das Multitalent Oli.P (Sänger, Schauspieler und Moderator) nach Olpe. Bierbrunnen-Event-Manager Kevin Schützler bestätigte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass man den Entertainer ins Sauerland habe holen können: „Wir freuen uns, bekannte Hits wie die Grönemeyer-Rap-Version ,Flugzeuge im Bauch‘ und die typische Atmosphäre der 90er bieten zu können.“

GZSZ, Rote Rosen, Flugzeuge im Bauch und jetzt „Hey Freiheit“

Oli.P steht für Oliver Petszokat, der 1978 in Berlin geboren wurde. Petszokat spielte unter anderem in der Vorabend-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten mit, 2003 im deutschen Kinofilm Motown. Im selben Jahr war er Jury-Mitglied in der ZDF-Castingshow Die deutsche Stimme 2003. Kurz danach gehörte er zum Moderatorenteam von Big Brother. Zahlreiche Fernsehformate folgten, 2007 moderierte er gemeinsam mit Oliver Pocher den ProSieben-Gameshow-Marathon. Seit 2016 ist Petszokat in der Telenovela „Rote Rosen“ als Tanzlehrer René Siegel zu sehen, später war er Reporter und Moderator für die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“, 2022 gehörte er als Affe verkleidet zur ProSieben-Show The Masked Dancer und gewann diese.

Riesenerfolg mit „Flugzeuge im Bauch“ als Rap-Version

Als Sänger trat er ab 1997 in Erscheinung und veröffentlichte einige Singles, unter anderem die gerappte Coverversion des Hits Flugzeuge im Bauch von Herbert Grönemeyer. Die Single erreichte die Spitzenposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland erhielt sie dafür eine Dreifach-Platin-Schallplatte für über 1,5 Millionen verkaufte Einheiten. Bis 2017 war Flugzeuge im Bauch von Oli.P die meistverkaufte deutschsprachige Single seit 1975. Für diesen Erfolg wurde Petszokat 1999 für die erfolgreichste nationale Rock-/Pop-Single mit dem Deutschen Musikpreis Echo Pop ausgezeichnet. Sein zweiter Nummer-eins-Hit gelang Petszokat im Herbst 1999 mit einer Cover-Version des Songs So bist du, gesungen mit Naima, mit dem Peter Maffay 1979 ebenfalls Platz 1 der Charts erreicht hatte. Im April 2011 gab Petszokat sein Debüt im Bierkönig auf Mallorca. Ende 2017 ging er mit Mia Julia auf Konzert-Tournee quer durch Deutschland. Im Juli 2023 wurde das achte Studioalbum Hey Freiheit – Das Album veröffentlicht. Es ist Petszokats drittes Top-10-Album und zugleich das höchstplatzierte in Deutschland.

Das Bierbrunnen-Team: „Wir freuen uns, niemand geringeren als den „Mr. 90er OLI.P“ live auf unserer Bierbrunnen-Bühne zu präsentieren. Willkommen zur ultimativen Zeitreise ins Jahrzehnt der Neonlichter, Plateauschuhe und Eurodance-Beats! Die 90er sind zurück im Brunnen, und wir feiern eine Nacht voller Spice Girls, Backstreet Boys und Techno Beats.“

Neben dem Star des Abends sorgt DJ Pierre Weidenbrücher für Musik. Weitere Infos: www.bierbrunnen-olpe.de im Internet und auf facebook.

