Zwei Tassen zu gewinnen

Windhausen. Zum Ende unserer ersten Reise mit dem WP-Mobil durch den Kreis Olpe sind wir am kommenden Dienstag, 21. Januar, zu Gast in Windhausen.

Ab 17 Uhr wollen wir mit Ihnen, liebe Leser, über die Themen diskutieren, die den Menschen in Windhausen auf dem Herzen liegen. Wie geht es mit dem geplanten Baugebiet voran? Wie stellen sich die Windhauser ihren „neuen“ Dorfplatz, der umgestaltet werden soll, vor? Welchen Stellenwert besitzt eigentlich das Vereinswesen in dem 600-Einwohner-Dorf an der Landesstraße L 697? Darüber hinaus interessiert uns natürlich, worauf die Windhauser besonders stolz sind und was ihnen etwa an Infrastruktur fehlt.

Mit im Gepäck haben wir vier Tassen, bedruckt mit Fotomotiven aus dem Ort. Die WP verlost zwei mal zwei dieser Tassen. Gewinnen kann, wer die Verlosung auf der Facebook-Seite „Westfalenpost Kreis Olpe“ anklickt und teilt. Die beiden Gewinner werden von uns benachrichtigt. Die Tassen können am kommenden Dienstag am WP-Mobil oder später in der Redaktion in Attendorn (Kölner Straße) abgeholt werden.

Im März startet schließlich unsere zweite Staffel der rollenden Westfalenpost-Redaktion. Dann besuchen wir wieder die Dörfer in unserem Kreis. Wir freuen uns darauf.