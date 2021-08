Zwischen Olpe und Kirchhundem: Motorradfahrer verletzt

Olpe/Kirchhundem. Ein Motorradfahrer (22) ist bei einem Unfall zwischen Olpe und Kirchhundem schwer verletzt worden. Er kam in einer Kurve von der Straße ab.

Bei einem Unfall auf der L 711 zwischen Kirchhundem-Kruberg und Olpe-Neuenkleusheim ist ein Motorradfahrer (22) am Mittwoch schwer verletzt worden. Er verlor gegen 15 Uhr in einer engen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Waldweg. Wie die Polizei berichtet, war die linke Fußraste des Motorrads wegen der extremen Schräglage in der Kurve über die Straße geschleift. Dadurch ist der Unfall entstanden.

Der 22-Jährige kollidierte nach dem Sturz ausgerechnet mit einem Straßenschild, das auf den engen Kurvenverlauf in dem Straßenabschnitt hinweist. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

