Oberhausen-Emmerich: Wann die Bahnstrecke 2023 gesperrt wird

Niederrhein. 2023 müssen sich Pendler zwischen Emmerich, Wesel, Dinslaken und dem Ruhrgebiet wieder auf Einschränkungen einstellen. Das sind die Sperrtermine.

Wer mit dem Zug von Emmerich, Rees, Hamminkeln, Wesel, Voerde oder Dinslaken in Richtung Ruhrgebiet oder Düsseldorf unterwegs ist, muss sich im kommenden Jahr erneut auf massive Einschränkungen einstellen. Grund dafür ist der der Betuwe-Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich, der den Bahnverkehr immer wieder zum Stillstand bringt. Nachdem Anfang September die letzte Vollsperrung der Strecken für dieses Jahr beendet wurde, hat die Deutsche Bahn nun den Sperrpausen-Kalender für 2023 veröffentlicht. Wir fassen die wichtigsten Infos und Termin für Pendlerinnen und Pendler zusammen. (Lesen Sie hier: )

Bahnstrecke Oberhausen-Emmerich wird immer wieder gesperrt

Die Bahn betont, dass sie möglichst viele Arbeiten für den Ausbau während des laufenden Betriebes erledigen will. „Doch bestimmte Arbeiten erfordern, dass die Strecke frei von Zugverkehr ist“, heißt es in einer Mitteilung. Das sei auch zum Schutz der Arbeitskräfte auf den Baustellen notwendig. „Dafür müssen wir die Strecke zeitweise sperren. In solchen Sperrpausen bündeln wir d in kurzer Zeit, um die Einschränkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten“, schreibt die Bahn weiter.

Während einer Totalsperrung, wie sie 2023 mehrfach ansteht, ist die Strecke vollständig gesperrt. Einen Ersatzverkehr organisiert jeweils das Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches auch den Zugverkehr betreibt. Während einer eingleisigen Sperrung ist der Bahnbetrieb eingeschränkt möglich. Dabei kann es jedoch zu Änderungen im Fahrplan kommen oder Ersatzverkehr mit Bussen notwendig sein. Informationen zu geänderten Fahrplänen sowie zum Schienenersatzverkehr kommunizieren die auf der Strecke fahrenden Unternehmen: Das sind Vias für den RE 19, National Express für den RE 5 und DB Regio für den RE 49.

Von der Sperrung auf der Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Wesel ist auch der RE 19 betroffen. Foto: Thorsten Lindekamp / FFS

Sperrpausen müssen bereits drei Jahre im Voraus abgestimmt und festgelegt werden. In mehreren Abstimmungsrunden legt die Bahn-Tochter DB Netz fest, welcher Zeitraum für eine Sperrpause in Frage kommt. Hier fließen viele Faktoren ein, wie beispielsweise Ferienzeiten oder Witterungsbedingungen. Auch mit den Verkehrsunternehmen, die Züge auf der Strecke betreiben, stimmt sich die Bahn im Voraus ab.

Das sind die 2023 geplanten Sperrungen auf der Zugstrecke Emmerich – Oberhausen

Totalsperrung am 11. /12. Februar, anschließend eingleisige Sperrung bis zum 17. Februar

Totalsperrung am 18./19. Februar, anschließend eingleisige Sperrung bis zum 24. Februar

Totalsperrung vom 1. April bis zum 16. April, anschließend eingleisige Sperrung bis zum 21. April

Totalsperrung am 22./23. April, anschließend eingleisige Sperrung bis zum 28. April

Totalsperrung am 29./30. April, anschließend eingleisige Sperrung bis zum 5. Mai

Totalsperrung am 6./7. Mai, anschließend eingleisige Sperrung bis zum 12. Mai

Totalsperrung am 13./14. Mai, anschließend eingleisige Sperrung bis zum 19. Mai

Totalsperrung vom 21. bis 26. Mai

Eingleisige Sperrung vom 26. bis 30. Juni

Totalsperrung am 19./20. August, anschließend eingleisige Sperrung bis 25. August

Totalsperrung vom 26. August bis 24. September, anschließend eingleisige Sperrung bis zum 29. September

Totalsperrung vom 25. November bis 3. Dezember, anschließend eingleisige Sperrung bis 8. Dezember

