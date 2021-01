Kreuztal: Postkarten gegen Einsamkeit erreichen Altenhilfe

Kreuztal / Siegen Durch eine Internetaktion einer Studentin aus Littfeld strudelten zahlreiche Grußkarten in zwei Siegener Senioreneinrichtungen ein.

Die Corona-Zeit ist oft einsam für Senioren. Laura Merten ist 23 Jahre alt und Studentin, sie wollte den älteren Menschen eine Freude machen. Auf der Social-Media-Plattform „Instagram“ wurde die Lehramtsstudentin auf den Aufruf einer Bloggerin aufmerksam.

Siegener Altenheime erhalten Postkarten gegen die Einsamkeit

„Postkarten gegen Einsamkeit“ lautete die Aktion. Unter einem Instagram-Beitrag wurden Adressen von Senioreneinrichtungen geschrieben, damit sich Freiwillige dort eine Adresse aussuchen konnten, um dorthin eine Grußkarte zu schreiben.

Lara Merten hat im Vorhinein mit dem Seniorenwohnpark Kreuztal-Krombach und dem Fliedner-Heim in Weidenau Kontakt aufgenommen und sie über die Aktion informiert: „Frau Merten erzählte uns am Telefon von der tollen Aktion, die sie plant. Dass wir jedoch schon kurze Zeit später die netten Grüße an unsere Bewohner verteilen durften, ist einfach klasse“, sagt Ariane Lindner, die den Pflegedienst in der Kreuztaler Einrichtung leitet.

Über hundert Karten erreichten bis jetzt die Siegener Einrichtungen

Mit der Zeit trudelten immer mehr Karten ein: 40 Karten kamen im Seniorenwohnpark in Kreuztal an und 74 Karten im Fliedner-Heim. "Dass sich so schnell Freiwillige finden, hätte ich nicht gedacht"; freut sich die 23-Jährige Laura Merten. Sie ist sich sicher, dass im Laufe der Zeit noch mehr Karten eintrudeln werden.

Auf den Karten stehen Gedichte, weihnachtliche Grüße oder aufmunternde Sätze - die Nachrichten sind unterschiedlich, die Botschaft jedoch gleich: An die Bewohner der Senioreneinrichtungen wird gedacht.

