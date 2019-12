Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurse in der Schokoladenmacherei

Konditormeister Martin Marx gibt sein Wissen auch an seine Kunden weiter. Regelmäßig finden in der Schokoladenmacherei unterschiedliche Kurse statt. So veranstaltet er Werkstattkurse, Modellierkurse für Marzipan und Workshops, in denen man lernt, Schokoladentafeln zu gießen. Mehr Informationen im Internet unter schokoladenmacherei.de