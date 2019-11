Oestrich. Eine vom Verkehrsausschuss beschlossene Geschwindigkeitsmesstafel an der Bartholomäusschule geht heute in Betrieb und soll Autofahrer bremsen.

Ab kommenden Montag, 25. November, soll eine Geschwindigkeitsmesstafel im Bereich der Bartholomäusschule die Autofahrer für das dort geltende Tempo sensibilisieren. Das hat der Verkehrsausschuss bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Tafel soll an der Unterfeldstraße oder auf der Berliner Allee, aufgestellt werden, zunächst nur bis zum 16. Dezember. Da sich erfahrungsgemäß nach einiger Zeit ein Gewöhnungseffekt einstelle, soll die Tafel dann erst wieder im ersten Quartal 2020 installiert werden.

Ebenfalls beschlossen wurde, dass die Verwaltung bis zur nächsten Ausschusssitzung im Februar 2020 eine Lösung zur Verbesserung der Verkehrssituation in dem Bereich erarbeitet. Geprüft werden sollen dafür auch die Vorschläge, die die SPD-Ratsfraktion nach zwei Ortsterminen im April und Mai in ihrem Antrag vom 10. Mai diesen Jahres gemacht hat (wir berichteten).

Verkehrsberuhigung schlägt mit 150.000 Euro zu Buche

Dazu gehörte auch die „dauerhafte oder hilfsweise regelmäßige“ Geschwindigkeitsüberwachung. Laut Auskunft der Verwaltung könne die städtische Straßenverkehrsabteilung an der Messstelle, die es im Bereich der Schule gibt, regelmäßig messen, die Polizei allerdings nur sporadisch. Deswegen soll jetzt eben auch zu der Tafel gegriffen werden.

Weitere Vorschläge sind unter anderem die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs an der bereits vorhandenen Verkehrsinsel auf der Berliner Allee oder ein absolutes Halteverbot in der Unterfeldstraße. Zum Vorschlag, die Unterfeldstraße zwischen der Berliner Allee und dem Leopold-Schütte-Weg als verkehrsberuhigten Bereich zu kennzeichnen, konnte Helmut Prange (CDU) bereits sagen, dass dafür bauliche Veränderungen notwendig seien. Dabei, so der pensionierte Polizist, sei von Kosten von 150.000 Euro auszugehen.

Martin Luckert (SPD) und Manuel Huff (Linke) zeigten sich enttäuscht und verärgert darüber, dass die eigentlich schon bis zur September-Sitzung versprochene Prüfung der Vorschläge auch bis November noch nicht erfolgt ist. „Stattdessen bekommen wir eine Drucksache, die zum größten Teil ,Copy and Paste’ aus dem Antrag der SPD von Mai ist“, sagte Huff. „Das brauchen wir so nicht auf der Tagesordnung zu haben, so hätten wir das auch schon im Juni haben können. So langsam fehlt mir da jedes Verständnis.“ Um selbiges bat dann aber der Ausschuss-Vorsitzende Rolf Kaiser mit Verweis auf die seinerzeitigen „erheblichen Personalprobleme“ in der Straßenverkehrsabteilung.

Ausschussvorsitzender nimmt Verwaltung in Schutz

Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Politik „in der nächsten Zeit zügig die ausstehenden Drucksachen überarbeitet“ bekommt. „Da gehe ich ganz fest von aus. Ich nehme die Verwaltung nicht immer in Schutz, aber in dem Fall muss ich das mal tun.“

Ein weiterer Prüf-Auftrag kam in der Sitzung auf Vorschlag der Anwohnerin Gunhild Pfaff hinzu, deren Tochter die Bartholomäusschule besucht und die aufgrund des Umstands, dass sie auf dem Schulweg bereits beinahe angefahren wurde, inzwischen von ihren Eltern täglich die 250 Meter begleitet wird (wir berichteten).

Die Verwaltung soll jetzt schauen, ob es möglich ist, auf der Unterfeldstraße einen Überweg wie vor der Realschule einzurichten. Wichtig bei der Prüfung dieser und aller anderen Vorschläge sei es, so machte Gunhild Pfaff deutlich, die Perspektive der Kinder – also eine Augenhöhe von ein bis 1,20 Meter – einzunehmen. Denn erst so erschließe sich, wie unübersichtlich es in dem Bereich und wie entsprechend gefährlich die Überquerung der Straße sei.