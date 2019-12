Genna. Das neue Mischquartier auf dem ehemaligen WFG-Gelände in Genna schreitet zügig voran.

Ab März können private Bauherren im neuen Genna loslegen

Auf dem früheren Betriebsgelände der Westfälischen Ferngas-AG (WFG) türmt sich ausgebaggerte Erde mehrere Meter in den Himmel. Die nach außen gekehrten Eingeweide des Bodens zeugen von der industriell geprägten Geschichte des Areals. Nicht nur Bruchstücke von Mauern und Fundamenten, auch Reste von Bergbauerzeugnissen sind hier ans Tageslicht gekommen. „Die Begutachtung und Beseitigung des schadstoffbelasteten Erdreichs war eine der größten Herausforderungen“, berichtet bei einem Ortsbesuch Frieder Altrogge, Geschäftsführer der Stadtprojekt-GmbH, die das Gelände von der Stadt erworben hat und an der Umwandlung des einstigen Industriestandorts in ein gemischtes Wohn- und Gewerbegebiet arbeitet.

19 Baugrundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser

Während die längliche südliche Hälfte, zwischen Gennaer Straße und Kupferberg – wo unter anderem die Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne ihr Zuhause hat – gewerblich genutzt werden soll, ist der annähernd quadratische nördliche Teil Wohnhäusern oder gemischt genutzten Gebäuden mit Büros vorbehalten. Dafür bereitet die GmbH 19 Grundstücke entlang einer verkehrsberuhigten Ringstraße vor. Die Planskizze sieht Gärten für jedes Grundstück vor, außerdem eine Reihe von Stellplätzen sowie eine Grünfläche, die als Spielplatz und für Nachbarschaftsfeste genutzt werden kann.

Der Entwurf für den Bebauungsplan veranschaulicht das gemischte Wohn- und Gewerbequartier auf dem früheren WFG-Gelände. Foto: STADTprojekt GmbH

Auf der stellenweise schlammigen Halde, zwischen Erdhaufen und schwerem Gerät, lässt sich das Wohnidyll bislang nur erahnen. Aber schon im März sollen, sofern der Winter nicht allzu hart wird, die Parzellen bereit zur Bebauung sein. Der Bebauungsplan sieht 14 frei stehende Einfamilienhäuser vor, die übrigen fünf Baugrundstücke sind für Mehrfamilienhäuser gedacht. Das gesamte Gelände werde zum Hochwasserschutz 75 Zentimeter höher sein, kündigt Altrogge an: „Das ist dann auch sicher vor dem 100-jährigen Lennehochwasser.“ Das Interesse an dem Neubaugebiet ist groß, erklärt Projektentwickler Lars Heierhoff: „Mehr als die Hälfte der Grundstücke ist bereits verkauft.“

Die Lage im Lennebogen kann trotz des gewerblich geprägten Umfelds punkten: Der Fluss ist nur einen Steinwurf entfernt, der Bahnhof mit einer Distanz von einem halben Kilometer fußläufig erreichbar. Auch von der Innenstadt ist man hier nicht abgeschnitten, denn über die Luisenbrücke am R-Café führt der Weg schnurstracks zur neuen Stadtspange West und von dort zu den Einkaufsmöglichkeiten an der Hagener Straße. Mit dem Gennaer Feld unmittelbar im Westen gelegen ist auch die Natur nicht weit.

„Es geht nicht darum, maximalen Profit aus dem Verkauf zu erzielen“, betont Frieder Altrogge, angesprochen auf die Vermarktung. Die Stadtprojekt-GmbH rufe Preise zwischen 2 und 2,20 Euro pro Quadratmeter ab, Käufer müssen keine Provision entrichten und haben die freie Wahl, welches Bauunternehmen sie beauftragen. Im Zentrum der Überlegungen habe stets die langfristige Entwicklung Letmathes gestanden, die mit der Umnutzung des ehemaligen WFG-Geländes einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung nehme. Im Stadtrat hatte der Bebauungsplan 2018 großen Anklang gefunden, Letmathe sei „wachgeküsst“, kommentierte der damalige Stadtbaurat Mike Sebastian Janke (CDU). Nur die Linke hatte den Verzicht auf einen anteiligen sozialen Wohnungsbau moniert – bezahlbarer Wohnraum für Geringverdiener, der in ganz Iserlohn als knapp gilt, dürfte hier in der Tat nicht entstehen.

Über Solaranlagen entscheidendie privaten Bauherren selbst

Zumindest mittelfristig zu den Verlierern der Entwicklung zählen außerdem die Unternehmer, die hier vor dem Abriss ansässig waren und denen zum 31. März 2019 gekündigt worden war. Während etwa Rudolf Kovar mit seinem Motorradladen eine Alternative an der Bergstraße gefunden hat, mussten andere in umliegende Städte ausweichen. Profitieren sollen dafür nicht nur die neuen Bewohner, sondern auch die Letmather Händler und Gastronomen.