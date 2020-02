Gastronomie „Albers Ahoi!“ und Leckeres am Bahnsteig 42

Letmathe. Es ist wieder Frühschoppenzeit am „Bahnsteig 42“.

Nach Bayern und dem heimischen Sauerland prangt diesmal die Waterkant als Motto über der historischen Bahnhofshalle in Letmathe, die sich am Sonntag, 19. April, in eine Hafenkneipe verwandeln wird.

Neben einem reichhaltigen norddeutschen Buffet und flüssigen Grüßen von der Elbe gibt es mit „Albers Ahoi!“ auch musikalisch wieder etwas für Feinschmecker. „Auf der Reeperbahn“, „Jawohl, meine Herren“ oder „Mein Gorilla hat’ne Villa im Zoo“ - wer kennt sie nicht, die herrliche Musik von Hans Albers mit Texten voller Humor und Seemannsromantik. „Albers Ahoi!“ ist eine Gruppe junger Matrosen, die ihr Publikum auf eine musikalische Reise zum Mitsingen, Schunkeln und Staunen einlädt.

Lieder von der Sehnsucht nach Ferne und Freiheit

Auf träumerische Weise besingen und erzählen die „Jungens“ von der Waterkant von der ewigen Sehnsucht nach Freiheit und Ferne. Witzige Einlagen und poetische Augenblicke über Liebe, Treue und Heimatverbundenheit umgarnen die Musik.

Karten zum Preis von 18,50 Euro (Büfett inklusive, Getränke kommen hinzu) sind ausschließlich in der „caput“-Redaktion, „Bahnsteig 42“ im Bahnhof Letmathe, 02374/ 9234078 oder per E-Mail an caput@iswe.de erhältlich.