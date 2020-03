Lesung Alice Hasters zu Gast bei Kultur am Bahnsteig 42 in Letmathe

Letmathe. Journalistin Alice Hasters war zu Gast bei Kultur am Bahnsteig 42. In der Lesung stellte sie ihr Buch vor.

„Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten“ – dieser Titel habe wohl schon viele Menschen provoziert, die dieses Buch noch nicht einmal aufgeschlagen haben, ist sich Autorin Alice Hasters sicher. Und auch die Veranstalter von „Kultur am Bahnsteig 42“ hatten nicht geahnt, dass das Thema Rassismus im März so hoch auf der Agenda stehen würde, als sie die Journalistin für eine Lesung aus ihrem Buch in den Letmather Bahnhof einluden.

Und doch ist das Thema aktueller denn je, das zeigen nicht nur die jüngsten Anschläge in Hanau und Halle oder der Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Rassismus sei alltäglich, er sei tief verankert in unserem System – einem System, das mit der Absicht entstanden sei, eine bestimmte Weltordnung herzustellen, das über Jahrhunderte aufgebaut wurde und mächtig. Und dieser Rassismus befinde sich nicht nur am rechten Rand der Gesellschaft. „Nicht nur Nazis sind rassistisch, und man muss Rassismus nicht erst bekämpfen, wenn er in radikaler Form auftritt“, erklärt die Autorin.

Bundestagswahl 2017 gibt den Anstoß zum Buch

Auf die Idee, dieses Buch zu schreiben, sei Alice Hasters gekommen, als sie während den Bundestagswahlen 2017 fast täglich für die Tagesschau arbeitete und sich intensiv mit der Wahl und den Prognosen auseinandersetzte. Ihr sei schon relativ früh klar gewesen, dass die AfD als größte Partei der Opposition in den Bundestag einziehen würde.

„Und als es dann so weit war an dem Tag, habe ich gemerkt, dass ich es nicht schaffe, einfach nur als neutrale, professionelle Nachrichtenjournalistin auf diese Wahl zu schauen, sondern dass ich mit sehr vielen Emotionen zu kämpfen habe, und von Wut, von Angst, von Trauer geprägt war“, berichtet sie.

In ihrem Buch beschreibt die 31-Jährige daher eindringlich, wie der Rassismus im Kleinen, im Alltag, mit dem Rassismus im Großen zusammenhängt. Dazu verknüpft sie ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Alltagsrassismus mit historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen.

Ein Beispiel: Alice Hasters besuchte mit einer Freundin ein Café. Als ihre Freundin Trinkgeld zahlen möchte, holt die Verkäuferin eine antike Spardose hervor, in Form des Oberkörpers eines schwarzen Mannes mit absurd geformten Lächeln, großen Augen und großer Nase. Vor seinem Mund eine Hand, in die man die Münze hineinlegen konnte. Als die Frau den Hebel der Spardose betätigt, hebt sich die Hand, die Augen des Mannes rollen nach hinten und die Münze verschwindet im Inneren – ein rassistisches Bild des schwarzen Mannes, der das ganze Geld der Weißen verschluckt. In diesem Fall spannt Alice Hasters den Bogen zur offiziellen Beendigung der Sklaverei 1865 in den USA, in einer Zeit, in der das Narrativ des gierigen Schwarzen entstanden sei, und bis heute existiere.

Rassismus ist in Geschichte, Kultur und Sprache verankert

Historische Bezüge zieht Alice Hasters während ihrer Lesung auch besonders zur Kolonialzeit, denn die heutige Welt sei stark durch diese Zeit geprägt. Die Autorin vertritt die Auffassung, dass Rassismus schon so lange in der Geschichte, Kultur und Sprache verankert sei und die Weltsicht geprägt habe, dass wir gar nicht anders können, als in der heutigen Welt rassistische Denkmuster zu entwickeln. Dadurch trete der Alltagsrassismus unbewusst auf. In ihrem Buch zeigt sie deswegen auf, was Alltagsrassismus eigentlich ist, warum man ihn schwer erkennt und wie er bekämpft werden kann.

„Das Verschieben von Aufmerksamkeit ist ein essenzieller Teil im Kampf gegen Rassismus, das ist das, was ich versuche mit diesem Buch zu bezwecken“, erklärt die geborene Kölnerin. „Wir müssen lernen, auf diese Sachen zu achten, und anfangen bestimmte Dinge ins Zen­trum zu stellen und zu sehen.“ Zudem möchte die Autorin dazu ermutigen, gezielt Alltagsrassismus anzusprechen. „Manchmal reicht auch eine Bemerkung, um Denkprozesse anzustoßen und um Sachen zu verändern.“