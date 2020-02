Auch über Hindernisse das Ziel erreichen

„Yeah“ entfährt es Leon, als er sicher mit den Füßen auf der Matte landet. Zum ersten Mal ist es ihm heute gelungen, die Wand hochzulaufen und nach einem Salto rückwärts wieder sicher auf den Beinen zu stehen. „Ich habe Spaß an Bewegung, an freier Bewegung“, sagt der Zwölfjährige, der an diesem Samstagnachmittag beim Schnupper-Training „Parcours, Profis helfen Laien“ in der Sporthalle am Kinder- und Jugendtreff an der Von-der-Kuhlen-Straße dabei ist.

„Heute holen wir das nach, was bei der langen Nacht der Jugendkultur im September leider ausfallen musste“, sagt Sabine Ebbinghaus vom Kinder- und Jugendtreff. Gemeinsam mit Sonja Mehlich von der Mobilen Jugendarbeit war sie auf die Idee gekommen, das Thema Sport einmal anders anzugehen. Und mit Andreas Heitmann und Roman Rau fand sie zwei Parcours-Spezialisten, die mit viel Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und jeder Menge Spaß die jungen Leute an diese noch Sportart heranführen.

Möglichkeit, über die eigenenGrenzen hinaus zu gehen

Früher hätte man es wohl Hindernislauf genannt, was Andreas und Roman da anstellen, wenn sie über Kästen fliegen, kopfüber von der Decke hängen oder aus irren Höhen springen, dabei eine ganze Körperdrehung vollführen und dann sicher und sanft abrollen. Parcours kennt man vom Pferde- und Hundesport aber auch vom Militär. Und wenn der elfjährige Max mit Anlauf über die zu einer Wand hochgestellten Matten klettert, dann erinnert es tatsächlich an das, was die älteren Semester noch aus ihrer unliebsamen Zeit beim Bund kennen. Aber hier ist alles anders: „Die Kinder und Jugendlichen gehen gern an ihre Grenzen und wir geben ihnen die Möglichkeit, über diese Grenzen hinaus zu gehen“, erklärt der 21-jährige Roman, der sich wie Andreas Reitmann (35) seit über zehn Jahren konzentriert mit Parcours beschäftigt. Dabei werden die Anforderungen ganz den individuellen Möglichkeiten der jungen Leute angepasst. Immer im Mittelpunkt: „Spiel, Spaß und Abenteuer“, sagt Roman – und jeder bestimmt für sich selbst, welcher Schwierigkeitsgrad der richtige ist.

Zu Beginn des Trainings lernten die Mädchen und Jungen, die zum ersten Mal dabei waren, die in der Sporthalle verteilten Hindernisse kennen: Kästen in verschiedenen Höhen, dicke Matten, Sprossen zum Hangeln, kombinierte Strecken über Barren und Schwebebalken. Und während die Jüngeren noch mit etwas Respekt an die Sache gehen, fliegen Leon und Max schon über Sitze und Bänke. Sie sind schon ein bisschen länger dabei, und zeigen, dass die sportlichen Jungs den Dreh schnell raus hatten und beim Training im Wortsinn den Boden unter den Füßen verlieren.

Früher ging’s zum Spielen in den Wald, heute kommt der Wald in die Halle, möchte man meinen, nur dass es mit Salti, Schrauben und Wände erklimmen deutlich spektakulärer ist. Und tatsächlich entwickelte sich der Extremsport „Parcours“ aus der Idee heraus, sich mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B zu bewegen – egal, ob im urbanen oder natürlichen Raum.

Klingt nach Herausforderung und ist auch eine. Wer sich ihr einmal stellen möchte, ist immer dienstags ab 15 Uhr im Kinder- und Jugendtreff an der Von-der-Kuhlen-Straße an der richtigen Adresse.

Ein Video zum Training gibt’s unter www.ikz-online.de.