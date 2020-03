Fühlt sich wohl in ihrer neuen beruflichen Rolle: Katrin Brenner.

Menschen Aus der Pizzeria in die Geschäftsführung

Letmathe. Die ehemalige CDU-Bürgermeister-Kandidatin referierte jetzt beim Hausfrauenbund zum Thema „Frauen in Führungspositionen“

Was macht eigentlich Katrin Brenner? Diese Frage dürften sich vermutlich angesichts der kommenden Wahlen schon einige gestellt haben. Ende 2017 hatte die ehemalige Beigeordnete und CDU-Bürgermeisterkandidatin die Stadt Iserlohn verlassen. In Richtung Remondis, ein Gigant im Bereich Recycling, Wasserwirtschaft und kommunale Dienstleistungen.

Das Lüner Unternehmen allerdings habe sie 2017 gar nicht gekannt, wie Katrin Brenner jetzt beim Hausfrauenbund im Saalbau erzählte, wo sie zum Thema „Frauen in Führungspositionen“ referierte. Der Kontakt sei – gänzlich abweichend von ihrer Verwaltungskarriere – purer Zufall gewesen. Nach ihrer Pensionierung, die Folge der verpassten Wiederwahl als Beigeordnete („ein Schock für meine Kinder“) will Brenner sich selbstständig machen. In einer Letmather Pizzeria stellt sie einer Freundin ein Konzept vor. Ein unbekannter Mann fragt, ob er es mal seinem Chef zeigen dürfe. Darf er, es folgt eine Einladung nach Lünen.

Dort sitzt ein Mann am Tisch. „Im Pullunder. Mit einer tierischen Zahnlücke.“ Es ist Ludger Rethmann, Remondis-Vorstand. Der fragt, ob sie glaube, von Kommunen mehr Ahnung zu haben als er. Die Antwort: „Ja.“

Zu ihrer Überraschung ist Rethmann überzeugt, sie wird Geschäftsführerin der Sparte „Aqua“. Eine Türöffnerin, wie sie sagt, die Kontakte zu Kommunen herstellt.

Rund 100 Frauen waren in den Saalbau gekommen. Foto: Tim Gelewski

Ob im Rathaus als Chefin von KIM und Ressortleiterin oder bei Rethmann – als Frau ist Katrin Brenner auf der Führungsebene oft allein unter Männern. Die finden ihre Sichtweisen oft „anstrengend“, manchmal „überflüssig“.

Die Ursachen für die wenigen Frauen in Führungspositionen sieht sie dennoch nicht allein beim anderen Geschlecht. „Viele Frauen gehen bis zu einem bestimmten Punkt.“ Eine Bereichsleitung, ein Stellvertreter-Posten. „Aber den letzten Schritt gehen sie nicht.“ Den nämlich zum Chefposten. Weil sie neben Kind und Arbeit auf Freizeit nicht verzichten wollten. „Das ist dann natürlich so. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss.“

Auch hätten Frauen (unberechtigterweise) oft weniger Vertrauen in sich selbst. „Wenn ein Mann eine Anzeige für eine Stelle sieht, sagt der: ,Ich kann das.’“ Frauen trauten sich da oft weniger zu. Manche seien zu schnell zufrieden.

Das Thema Bürgermeisterwahl und die Zeit bis zu ihrem Abschied hält Katrin Brenner bei ihrem Vortrag kurz. Nur so viel sagt sie: „Die Zeit war schlimm und hat mich viel gekostet.“ Sie sagt aber auch: „Wenn ich das nicht überlebt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin.“