Australier sind „erstaunlich gelassen“

„Unser großes Glück ist, dass wir bisher weitgehend von den Feuern verschont geblieben sind“, sagt Katrin Fobbe im Telefongespräch mit der Heimatzeitung. Die Oestricherin lebt seit vergangenem September in Australien, genauer gesagt in Manilla in New South Wales. Dort kann sie ihrer Leidenschaft, dem Segelfliegen, nachgehen und sie mit einer Anstellung in einer Bed-and-Breakfast-Unterkunft verbinden. „Für Normalsterbliche ist das hier Provinz, für Segelflieger ein Mekka: Lake Keepit Soaring Club ist keine 20 Autominuten entfernt. Es ist d e r Spot der südlichen Hemisphäre, man kann an 365 Tagen im Jahr fliegen“, schwärmt die 44-Jährige.

Vor etwa einem Jahr hatte Katrin Fobbe Urlaub dort gemacht, ihren heutigen Arbeitgeber Allan hatte sie in Deutschland kennen gelernt, als sie ihm ihr Flugzeug für eine Weltmeisterschaft verchartert hatte. Daraus entstanden eine Freundschaft und die Einladung nach Australien. Zu diesem Zeitpunkt verdiente sie ihre Brötchen noch als Assistentin der Geschäftsführung eines schweizerischen Hunde- und Katzenfutterherstellers. „Dort wurden letztes Jahr dann aber plötzlich Aufhebungsverträge angeboten, und ich habe mich gefragt, was ich zu verlieren habe“, blickt sie zurück.

Schnell war klar, dass die Deutsche erst einmal für ein Jahr in der Unterkunft, die häufig internationale Segelprofis wie derzeit die tschechische Frauen-Nationalmannschaft beherbergt, arbeiten wird. Innerhalb kürzester Zeit hat Katrin Fobbe nun die schönen und die weniger schönen Seiten Australiens gesehen. Die Feuer, die derzeit rund um den Globus in den Medien zu sehen sind, seien nicht neu und häufig auch überzogen dargestellt. „Vieles sind Fake-News. Seit vier Jahren herrscht hier Dürre. Jeder Blitzeinschlag löst sofort ein Feuer aus. Aber die Leute sind darauf eingestellt. Alle nutzen entsprechende Apps, jedes Haus hat einen Evakuierungsplan. Man kann vor den Feuern nicht weglaufen, man muss vorbereitet sein“, berichtet sie.

Bei Brandgeruch sofort in Alarmbereitschaft

Bei jedem Gewitter gebe es ein lachendes und ein weinendes Auge – einerseits Freude über den dringend erforderlichen Regen, andererseits die Angst vor den Blitzen. „Wir beobachten das, auch bei Brandgeruch sind wir sofort in Alarmbereitschaft“, sagt Katrin Fobbe. Das zu ihrem Aufenthaltsort nächste Feuer sei bis auf 20 Kilometer herangerückt. Es sei zu sehen und zu spüren gewesen, der Smog sei allgegenwärtig. „Die ersten Nächte konnte ich nicht schlafen“, erinnert sie sich. Doch die Einheimischen seien erstaunlich gelassen – obwohl Autobahnen gesperrt und Häuser evakuiert werden müssten. „Bekannten aus Brisbane ist das schon mehrfach passiert“, sagt sie.

Was viele nicht fassen können, sei die Haltung der Regierung – nicht nur in Sachen Silvester-Feuerwerk an der Harbour-Bridge in Sidney. Auch Katrin Fobbes Ton wird schärfer, wenn sie darüber spricht. „Die Regierung ist gefordert. Anstatt Solarenergie zu fördern, wird noch in Kohle investiert. Wir haben jetzt hier die ,Water-Restriction’-Stufe 5 von 6 und dürfen 150 Liter Wasser pro Woche verbrauchen, aber der Rasen von Golfplätzen darf noch bewässert werden.“ Das Ressourcensparen den internationalen Gästen, die nur einen vergleichsweise verschwenderischen Umgang mit Wasser kennen, begreiflich zu machen, gehöre inzwischen leider zur Tagesordnung.

Klimawandel direkt vor Augen geführt

Dass sie den Klimawandel einmal „so krass“ direkt vor Augen geführt bekommen würde, hätte sie nicht gedacht. „Letztes Jahr hatten wir 47 Grad, oft erreicht der Regen den Boden gar nicht. Wenn man die Tür öffnet, fühlt sich das an, als würde man in eine Biosauna kommen“, beschreibt Katrin Fobbe.