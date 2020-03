Infektionen Masern-Impfpflicht in Letmathe – Alle ziehen an einem Strang

Letmathe. Die Umsetzung der Masern-Impfpflicht verläuft reibungslos. Eine Infektion sei keine „harmlose Kinder-Krankheit“, betont eine Kiga-Leiterin.

Das Coronavirus hält die Menschen in Atem und beherrscht die Schlagzeilen. Doch mit den Masern gibt es eine Infektion gleich vor der Haustür, die in schweren Fällen nicht weniger gefährlich verläuft. 2019 wurden laut Zahlen des Gesundheitsministeriums in Deutschland bis Mitte Oktober 501 Fälle registriert. Masern können Komplikationen und Folgeerkrankungen mit sich bringen, die auch tödlich verlaufen. Eine Masern-Infektion ist damit, anders als vielfach verbreitet, eben keine „harmlose Kinder-Krankheit“.

Seit Tagen hängen deshalb in Kitas und Schulen Aushänge, die die Eltern über die seit Anfang der Woche geltende Masern-Impfpflicht informieren. Die Träger der Einrichtungen sind für die Einhaltung der Impfpflicht zuständig. Heike Simon, Leiterin des Kiga Arche Noah der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe, sagt: „Das neue Gesetz ist sinnvoll, aber es bedeutet bei 100 Kindern zusätzliche Verwaltungsarbeit. Zeit, die wir lieber in die Betreuung der Kinder investieren würden.“ Sie hoffe deshalb bei der Umsetzung auf ein Miteinander von Eltern und Kiga-Personal. Fehler oder Versäumnisse darf es nicht geben. „Als Leiterin der Kita droht mir eine Geldbuße in Höhe von 2500 Euro, wenn ich ein ungeimpftes Kind zulasse und das würde ich mir gerne ersparen“, sagt Heike Simon mit einer Spur Sarkasmus in der Stimme.

Bei einem Elternabend sollenalle Fragen geklärt werden

Unter den Eltern herrsche Aufregung, bei einem Elternabend sollen alle Fragen geklärt werden. Für die Bestandskinder gilt eine gesetzliche Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2021. Bei Zuwiderhandlung muss das Gesundheitsamt benachrichtigt werden. Wie dann in der Praxis mit den ungeimpften Kindern umgegangen werde, darüber herrsche bislang aber noch Unklarheit. Heike Simon weist auf einen weiteren Punkt hin: Die Masernimpfung wird erst ab dem elften Lebensmonat empfohlen, in manchen Kitas werden auch kleinere Kinder betreut, hier muss nachträglich kontrolliert werden. Nicht nur die Kinder sind betroffen: Auch das Personal der Gemeinschaftseinrichtungen dürfte sich bereits auf die Suche nach den Impfpässen gemacht haben. Ausgenommen sind Beschäftigte, die vor 1970 geboren wurden. Hier geht der Gesetzgeber davon aus, dass sie entweder als Kinder im Rahmen einer Reihenimpfung geimpft wurden oder bereits an Masern erkrankt waren und deshalb gegen die Krankheit immun sind.

Seitens der Stadt Iserlohn heißt es auf Anfrage, dass die Kindergärten gut auf das neue Gesetz vorbereitet gewesen seien, zumal der Mehraufwand relativ gering sei. Die Kontrolle erfolge im ersten Zuge über die Aufnahmegespräche bei den Kindern und über die regelmäßige Kontrolle der gelben U-Hefte samt Impfpass. Auch den Schulen scheint die Umsetzung der Impfpflicht keine besonderen Probleme zu bereiten. Es gebe keine negativen Rückmeldungen, heißt es bei der Stadt. Die Mehrarbeit ist zum Wohl der Kinder – und das rechtfertigt alle Mühen. Darin sind sich alle Beteiligten einig.