Bei diesem Dinner schmeckte nicht nur das Essen

Die Show muss weitergehen, lautet das eherne Gesetz von Schauspielern auf der ganzen Welt. Das gilt auch für die Truppe vom Theaterverein Dröschede, die seit dem Verlust von Haus Potthoff als Hauptquartier notgedrungen wie Barden leben und mit ihren Stücken von Bühne zu Bühne wandern. Das frühere evangelische Gemeindehaus, der ehemalige VHS-Pavillon, der Gasthof Zobel und die DLRG Letmathe waren in den vergangenen zwei Jahren ebenso Obdach wie jetzt das Haus Dröge Adria in Leckingsen, wo die Laiendarsteller zuletzt ihr Publikum mit zwei Auflagen des Formats „Krimi-Dinner“ beglückten.

Hans-Volker (Oliver Richter) ist ein rechtes Ekel, Geliebte Marita (Denise Papaioannou) schamlos und berechnend. Foto: Alexander Barth / IKZ

Dabei bezogen die Dröscheder ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst in ihre Inszenierung des Stücks „Die Silberhochzeit“ aus der Feder von Carsten Ellerhorst mit ein: Ehemann Hans-Volker Prost, den Oliver Richter überzeugend als selbstgerechten Schnösel darstellt, begrüßt den gefüllten Saal und ist dabei für einen Moment gleichzeitig er selbst und seine Figur. Dann geht es los, mit einer Entschuldigung: Die Gattin ist offenbar noch immer nicht mit Schminken fertig. Britta Prost hat dafür einen triftigen Grund, wie sich wenig später herausstellt: Sie liegt tot im Schlafzimmer.

In den mehr oder weniger chaotischen Szenen, die sich daraufhin vor den Augen des Publikums abspielen, wird nach und nach deutlich, dass in dieser Familie so ziemlich jeder verdächtig ist. Hans-Volkers Schwester Ursula (Martina Scherch), deren gellender Schrei gefühlt die Gläser vibrieren lässt, findet die Leiche und wirkt schockiert – alles nur Tarnung? Brittas Bruder Edgar (Rouven Weigt) ist pleite mit seiner Firma, ist er auf das Erbe aus? Brittas beste Freundin Marita, gelungen inszeniert als abgebrühte Opportunistin von Denise Papaioannou, hat seit vielen Jahren ein Verhältnis mit Hans-Volker, hat sie endlich ihre Konkurrentin beseitigt?

Hans-Volkers spätpubertäre Tochter Erika (Annika Blunk) nimmt den Vorfall zum Anlass, ihren Papa zur Rede zu stellen, nachdem sie selbst bereits herausgefunden hat, dass dieser nicht ihr leiblicher Vater ist. Auf diese zerrütteten Verhältnisse prallt ein schillerndes Ermittlerteam („Die Polizei ist da!“). Zumindest nominell Vorgesetzte ist die ganz und gar kompetenzbefreite Kommissarin Ruth Klasen, deren entnervtes Stöhnen Darstellerin Nadine Herget vielleicht etwas zu sehr auf die Spitze treibt, aber in jedem Fall mit herrlich kurzsichtigen Analysen von Motiv und Tathergang aufwartet.

Nach der Verhaftung zusammen auf der Bühne (v. li.): Rouven Weigt, Martina Scherch, Annika Blunk, Nadine Herget, Sven Zittlau, Denise Papaioannou, Zuschauer Timo (alias Maritas Ehemann) und Oliver Richter. Kostüme und Requisiten lagern derzeit privat bei diversen Mitgliedern. Foto: Alexander Barth / IKZ

Ihr Assistent Gerd Walther (Sven Zittlau) hat Zweifel, ob seine Chefin mit den Sexualpraktiken der Familienmitglieder auf der richtigen Fährte ist, zumal sich die Kommissarin noch nicht mal seinen Namen merken kann. Hier und da leiden auch die Darsteller unter kleineren Blackouts, das gibt aber immerhin Souffleuse Gina Richter, die ausnahmsweise nicht mit auf der Bühne steht, etwas zu tun.

Das Publikum ist schon deswegen begeistert, weil es nicht mit einer Brezel in der Pause vorlieb nehmen muss, sondern sich zwischen den fünf Akten von Suppe und Salat über den Hauptgang bis zum Dessert schlemmen darf. Bei der Tipp-Aktion mit Stimmzetteln vor der Auflösung des Falls zeigt sich, dass die Truppe die Verdachtsmomente geschickt auf die Figuren verteilt hat: einen klaren Favoriten gibt es nicht. Besonders zieht das Stück Zuschauer Timo in den Bann, der kurzerhand zu Maritas Ehemann erklärt und unter anderem als Zeuge befragt wird. Das Rezept kommt an: „Wir hatten so viele Kartenanfragen, wir hätten locker noch ein weiteres Wochenende spielen können“, berichtet Gina Richter im Nachgang.

Der Theaterverein Dröschede hat derzeit knapp zehn aktive erwachsene Mitglieder, die Jugendgruppe orientiert sich gerade neu.

Die Truppe trifft sich immer am Donnerstagsabend und nimmt bei Probeterminen Rücksicht auf Berufstätige. Vor Aufführen gibt es nach Bedarf Sondertermine am Wochenende.

Interessierte melden sich bei Vorsitzender Britta Reinke-Kappenstein (02374/973766), per E-Mail: info@theaterverein-droeschede.com.