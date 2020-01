Grüne. Vereinsheime und Gartenhäuser waren das Ziel unbekannter Einbrecher.

Einbrecher suchen Kleingartenanlagen heim

Einbrecher haben am Montag oder in der folgenden Nacht laut Bericht der Polizei in der Kleingartenanlage am Piepers Kopf und am Saatweg in der Untergrüne gewütet. Sie brachen mindestens vier Gartenhütten und das Heim des Gartenvereins auf. Es gab Scherben und viel zerbrochenes Holz. Im Vereinsheim hebelten sie einen Stahlschrank auf und nahmen eine Geldkassette an sich. Aus einer der anderen Hütten stahlen sie einen Fernseher und eine Spielekonsole. In den Lauben am Piepers Kopf richteten sie auf der Suche nach Wertsachen nur Unordnung und Sachschäden an. Am Saatweg holten Unbekannte zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstagmittag Benzin-Heckenschere und Laubbläser aus dem Gartenhaus.