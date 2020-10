Untergrüne. Unbekannte sind am Dienstag in ein Haus an der Grudene eingebrochen.

Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 17 und 21 Uhr in ein Haus an der Grudene eingebrochen. Nach Polizeiangaben verschafften sie sich Zutritt über eine Tür und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob sie Beute machten ist bisher nicht bekannt, es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache in Iserlohn entgegen unter 02371/91990.