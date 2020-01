Das Märkische Jugendsinfonieorchester spielt am Sonntag in Letmathe.

Letmathe. Am Sonntag konzertiert das Märkische Jugendsinfonieorchester (MJO) in der Aula des Letmather Gymnasiums.

Blechbläser begrüßen das Neue Jahr

Das Märkische Jugendsinfonieorchester (MJO) startet mit zwei Konzerten ins neue Jahr, eins davon in Letmathe. Während der Weihnachtsferien haben 50 Nachwuchsmusiker in der urig-mittelalterlichen Atmosphäre der Jugendherberge Freusburg in Kirchen ein buntes Programm einstudiert. Unter dem Titel „Perpetuum mobile“ werden neben schmissigen Märschen und Polkas auch einige Ensemble-Stücke für Streicher und Blechbläser zu hören sein.

In der Musik bezeichnet „Perpetuum mobile“ ein Werk, das von Anfang bis Ende in gleichmäßig schnellen Bewegungen verläuft. Beispielhaft für diese Stilrichtung ist das gleichnamige Stück von Johann Strauss Junior. Freuen dürfen sich die Zuhörer auch auf Klassiker wie die Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss Junior, „Sphärenklänge“ von Josef Strauss, den Marsch „Der Zauber der Montur“ von Carl Ziehrer, Johannes Brahms „Ungarischer Tanz“ oder den „Florentiner Marsch“ von Julius Fučík.

Musikalische Vielfalt von Tschaikowsky bis Beethoven

Zwei Minuten volle Blechpower verspricht „Spirit of Brass“ von Enrique Crespo und auch der russische Tanz „Trepak“ aus der Nussknacker-Suite von Peter Tschaikowsky ist für Blechbläser arrangiert. In „Three Brass Cats“ setzt Chris Hazel seinen Katzen ein musikalisches Denkmal. Die Streicher kredenzen Edvard Griegs Präludium „Aus Holbergs Zeit“ und mit Samual Barbers „Adagio for Strings“ das angeblich traurigste Stück der Musikgeschichte. Melancholisch ist auch das Intermezzo aus „Suor Angelica“ von Giacomo Puccini.

Das MJO spielt im Beethovenjahr eines der beliebtesten symphonischen Kurzwerke des berühmten Komponisten: die Coriolan Ouvertüre. Die Probenphase wurde erstmals vom Nachwuchsdirigenten Tim Hüttemeister allein verantwortet. Hüttemeister studiert Orchesterdirigieren bei Prof. Florian Ludwig an der Hochschule für Musik in Detmold und hat bereits einige Orchestererfahrung gesammelt.

Als „Eigengewächs“ des MJO, er hat früher als Posaunist mitgewirkt, unterstützt Hüttemeister Chefdirigent Thomas Grote seit 2017 regelmäßig. Im Sommer werden beide Dirigenten wieder zusammenarbeiten. Das Neujahrskonzert findet am Sonntag, 12. Januar, ab 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums Letmathe, Aucheler Straße 6 statt. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Vorverkauf in der „Kleinen Buchhandlung“ und dem Sekretariat des Gymnasiums Letmathe.