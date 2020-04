Bringhof in Letmathe trotz Pandemie wieder geöffnet

Letmathe. Wegen der Pandemie hatten die Abfall-Bringhöfe seit Mitte März geschlossen. Nach einer Bitte der Ratsfraktionen hat die ZfA seinen Kurs geändert.

Der Bringhof des Zweckverbands für Abfallbeseitigung (ZfA) an der Untergrüner Straße hat am Dienstag wieder seine Tore geöffnet. Der Betreiber hatte vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie beschlossen, die Annahmestelle Mitte März zu schließen. „Die wesentlichen Infektionsrisiken ergeben sich bei der Überprüfung der mitgebrachten Abfälle, bei den Zahlgeschäften (. . .), bei den Auslade- und Abladetätigkeiten in die vorgesehenen Abfallcontainer und bei Rückfragen“, lautet die Begründung in einer Stellungnahme vom 4. März.

Einzelne Bringhöfe im Rahmen von konzentrierten Aktionen zu öffnen, würde nur zu Staus, langen Wartezeiten und einem mindestens ebenso großen Infektionsrisiko führen, heißt es in dem Schreiben weiter. Anfang April wandten sich die Fraktionen im Rat der Stadt Iserlohn mit einem gemeinsamen Brief an den ZfA mit der Bitte, diese Position zu überdenken. „Leider ist festzustellen, dass es ohne diesen bürgerfreundlichen Service vermehrt zu illegalen Müllablagerungen im öffentlichen Raum kommt“, begründen die Ratsfraktionen ihr dringendes Ersuch.

Abfallentsorgung unter strengen Auflagen möglich

Natürlich müsse der Schutz der eigenen Mitarbeiter „höchste Priorität“ genießen, allerdings halten es die Fraktionen für möglich, diesen im Betrieb „unter strengen Auflagen“, also mit Maßnahmen wie Zufahrtsbeschränkungen zusätzlich zu den allgemeinen hygienischen Verhaltensrichtlinien, zu gewährleisten.

„Wilde Müllkippen“ sind kein neues Phänomen und trüben in den letzten Wochen auch in den Letmather Stadtteilen an verschiedenen Stellen das Ortsbild. Besonders fällt das Spaziergängern auf, die in Zeiten des Kontaktverbots frische Luft und Bewegung im Grünen suchen, etwa auf der Grürmannsheide.

Abfälle werden Bürger an der Untergrüner Straße 18 jetzt wieder werktags außer mittwochs von 10 bis 18 Uhr los sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Fragen beantwortet der ZfA unter der kostenlosen Rufnummer 0800/27464463.