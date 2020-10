Christusgemeinde feiert Erntedank in Lössel

Lössel. Forstwirt Oliver Brückner ist morgen zu Gast in einem besonderen Gottesdienst.

Die Christuskirchengemeinde lädt am morgigen Sonntag ab 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit dem Titel „Bäume kann man ernten“ in die Brunnenkirche in Lössel ein. Weil die neue Heizungsanlage noch nicht fertig ist, kann der Gottesdienst nicht wie angekündigt stattfinden. Zu Gast im Gottesdienst ist der Forstwirt Oliver Brückner. Er stellt den Begriff der „Holzernte“ vor und gibt damit der Erntedankzeit eine ungewohnte Bedeutung. Gleichzeitig berichtet er vom Baumsterben in den Wäldern und von den Maßnahmen der Forstwirtschaft.