Corona-Impfungen im Seniorenzentrum Letmathe

Letmathe Im Seniorenzentrum Letmathe sind Bewohner und Mitarbeiter geimpft worden. Dafür braucht es viel Organisation und noch mehr Empathie

Es ist nicht leicht, als Besucher in Corona-Zeiten ins Gebäude des Seniorenzentrums Letmathe zu gelangen. Als Pressevertreter darf ich die ersten Corona-Impfungen dort verfolgen und darüber berichten. Auch der Fotograf der Heimatzeitung, Dennis Echtermann, darf an diesem Termin teilnehmen, doch wir werden uns erst später begegnen. Im Laufe des Vormittags wird mehrmals der Begriff „Hygienischer Hochsicherheitstrakt“ fallen. Doch anders als in Gefängnissen ist es nicht schwer hinauszukommen, sondern hinein. Oberste Priorität ist es, die Bewohner zu schützen, die als Risikogruppe unbedingt vor einer Covid-19-Infektion bewahrt werden müssen. Bis die Immunisierung abgeschlossen ist, sind alle Schotten an der Lindenstraße dicht und bleiben es – seit zehn Monaten – auch.

Denn die Automatiktür des Haupteingangs öffnet nicht selbstständig, erst nachdem ein Mann eines Sicherheitsdienstes einen Schlüssel umdreht, schnellen die beiden Glasflächen auseinander. Mit den mittlerweile antrainierten Corona-Reflexen halte ich Abstand und desinfiziere meine Hände. Anschließend werden meine Personalien aufgenommen und mein eigener Mund-Nasen-Schutz durch eine neue FFP2-Maske ersetzt. Nachdem die Maske sitzt und ich wieder aufschaue, richtet der freundliche Security-Mitarbeiter plötzlich eine weiße, futuristische Pistole auf meine Stirn, wir starren uns für einige Sekunden an. Nach einem Piepton nickt er nur und sagt: „36,8. Alles in Ordnung.“ Kein Fieber. Ich darf passieren.

Doch weit komme ich nicht. Ein paar Meter weiter wartet schon die Standortleiterin Ilona Gornischeff auf mich und geht mit mir in einen Pausenraum. „Haben Sie schon einmal einen Corona-Schnelltest gemacht?“ Ich verneine. Daraufhin reicht mir Gornischeff ein Taschentuch und nähert sich mit einem überdimensionalen Q-Tipp. „Links oder rechts?“, lautet die Frage nach dem Nasenloch, das für den Abstrich benutzt werden soll. Der Test ist etwas unangenehm, beim anschließenden Schnäuzen läuft es auch aus dem rechten Nasenloch. „Sie müssen jetzt 15 Minuten warten“, sagt Gornischeff, packt einen gestellten Küchen-Timer ein und zieht die Tür hinter sich zu. Ich bin isoliert – hoffentlich nur so lange, bis das Testergebnis negativ ist.

Eine Viertelstunde später kommt die Leiterin zurück und zeigt mir einen Streifen, der einem Schwangerschaftstest gleicht. „Sie sind nicht schwanger“, scherzt Gornischeff. Alles andere hätte mich auch verwundert. Corona-Test negativ. Jetzt darf ich in den Impfraum und das Geschehen verfolgen.

Schon auf dem Weg dorthin merke ich, wie egoistisch ich die Einlassprozedur empfunden habe. Eine Pflegerin schiebt eine Seniorin in einem Rollstuhl an mir vorbei zum Fahrstuhl, beide Damen grüßen freundlich. Während ich einmal 15 Minuten isoliert verbracht habe, sind die Bewohner seit zehn Monaten weitestgehend von der Außenwelt abgeschnitten; die „unangenehme“ Testung müssen die Mitarbeiter alle drei Tage über sich ergehen lassen.

Durch das Schutzprotokoll, das ich durchlaufen habe, komme ich zu spät in den Impfraum. Niemand ist mehr dort. „Wir sind viel schneller fertig geworden als gedacht“, sagt Gornischeff. Aber das sei auch ein Beleg dafür, dass die Vorplanung in der vergangenen Woche gut aufgegangen sei.

22 Ampullen des Impfstoffes sind dem Seniorenzentrum Letmathe zugeteilt worden, insgesamt 117 Bewohner und Mitarbeiter waren bis Samstag bereit, sich impfen zu lassen. „22 Ampullen, sechs Impfungen pro Ampulle, das sind 132 mögliche Impfungen“, rechnet Gornischeff vor. Bleiben dann 15 Injektionen ungenutzt? Nein. „Wir haben eine Reserveliste nach der Priorisierung erstellt“, sagt die Leiterin der Einrichtung. Wie aufs Stichwort klingelt das Mobiltelefon. Eine weitere Mitarbeiterin habe sich entschlossen, sich impfen zu lassen, sagt Gornischeff. Insgesamt seien 95 Prozent der Bewohner bereit, sich immunisieren zu lassen, etwa 60 Prozent der Mitarbeiter will sich ebenfalls gegen das Corona-Virus schützen lassen. „Mit diesem Wert bin ich zufrieden“, so die Chefin.

Durch die Vordertür des Raumes lugt nun Dennis Echtermann herein. Auch sein Schnelltest fiel negativ aus. Da es gerade nichts zu fotografieren gibt, einigen sich Gornischeff und er darauf, dass sie ihn anruft, wenn es weitergeht. „Muss ich dann noch mal getestet werden?“, fragt Echtermann. Nein, das sei nicht nötig. „Sie können hier jetzt drei Tage ein und aus gehen“, sagt Gornischeff.

Kurz darauf erschient die vierköpfige „Impfkolonne“ im Raum. Sie sind deutlich an ihren gelben, durchsichtigen Überwürfen, den Masken und den blauen Einweghandschuhen zu erkennen. Die Ärztin Miriam Rönnecke trägt zusätzlich ein Plexiglasvisier. Ist das Virus auch unsichtbar, das Erscheinungsbild des Teams verdeutlicht eindrucksvoll, dass wir es hier mit einer tödlichen Pandemie zu tun haben.

Für die Impfungen im Seniorenzentrum Letmathe trägt Dr. Werner Pötter die Verantwortung. Vor einigen Tagen bei der Verabreichung in einem Seniorenheim in Menden trug sie Rönnecke. „Das Team bleibt in derselben Besetzung. Die Verantwortlichkeit trägt für jede Einrichtung aber immer nur ein Arzt“, sagt die 42-Jährige. Prinzipiell sei die einzige Verantwortung aber nur die Excel-Tabelle mit den geimpften Menschen am selben Tag an die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe weiterzuleiten, sagt Pötter mit einem Augenzwinkern. „Die wird dann an das Robert Koch-Institut übermittelt, die sie dann zur Tagesschau weiterleiten.“

Nach einer kurzen Besprechung wird es hektisch, denn die zweite Gruppe Seniorinnen und Senioren soll gleich und nicht erst nach der Mittagspause ihre Injektion erhalten. Wie eine gut geölte Maschine füllt sich der Raum mit Menschen, Pötter zieht die Spritzen auf, die gelbe Impfkolonne und die Mitarbeiter des Seniorenzentrums schwärmen aus. Ich ziehe mich immer weiter zurück und versuche nur nicht im Weg zu stehen.

Jetzt ist auch Echtermann wieder da, den Gornischeff schnell noch angerufen hat und kann das Geschehen fotografieren. Das wichtigste Motiv ist natürlich die Impfung selbst, die ist aber im Ablauf nur eine Randerscheinung. „Der Pieks ist die kleinste Sache“, sagt die Standortleiterin und geht zu einer älteren Dame, die mit dem Rücken an einer Heizung sitzt. Geduldig erklärt Gornischeff ihr noch einmal den Ablauf. Die Seniorin nickt, aber die Kälte durch das permanente Lüften setzt ihr deutlich zu. „Ich weiß, sie sind es nicht gewohnt, dass es so kalt ist. Aber es muss sein, weil wir so viele im Raum sind“, sagt Gornischeff. Dieses Gespräch wird sich in den nächsten 15 Minuten noch einige Male wiederholen. Solange müssen die Menschen nach der Impfung im zugigen Raum aushalten, um die ärztliche Beobachtung gewährleisten zu können.

Eine weitere Pflicht der Ärzte ist die mündliche Aufklärung über die Impfung, die zusätzlich zur schriftlichen Variante gesetzlich vorgeschrieben ist. Mit viel Geduld – manchmal mit lauterer Stimme – und viel Fingerspitzengefühl werden auch leicht verunsicherte Senioren informiert und beruhigt. Auch die Mitarbeiter nehmen den Bewohnern die Angst. So zeigt Gornischeff mehrmals ihren rechten Oberarm, wo ein weißes Pflaster über dem Einstich ihrer Impfung klebt: „Sehen Sie, ich habe das auch schon hinter mir.“ Nach 20 Minuten ist auch die zweite Gruppe der Bewohner geimpft, alle Verantwortlichen schnaufen kurz durch.

Neben den Mitarbeitern des Seniorenzentrums sowie den Ärzten Pötter und Rennecke sind auch Krankenschwester Christiane Killing und der 20-jährige Medizinstudent Mats Renfordt in gelben Überwürfen im Einsatz. Aufgeregt ist von der Impfkolonne aber niemand mehr – wobei Aufregung ein zu starkes Wort ist. „Das erste Mal war dann doch auch ein erstes Mal“, versucht Rönnecke das Gefühl zu beschreiben, das sie bei ihrer Premieren-Verimpfung in Menden empfand.

Für den Ablauf und die Organisation hat die Assistenzärztin aus dem Bethanien-Krankenhaus nur lobende Worte übrig. Das Vakzin sei wie bestellt eingetroffen, der Ablauf durch die Einrichtungsangestellten gut organisiert, so Rönnecke. Lediglich die unterschiedliche Bezahlung von Arzt und Medizinischen Fachangestellten – 150 zu 30 Euro – irritiert sie ein wenig: „Die Gewichtung ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Für Gornischeff und ihre Mitarbeiter gibt es keine zusätzliche Vergütung, aber das spielt für sie auch keine Rolle. „Wichtig ist, dass es den Bewohnern gut geht und wir nach der zweiten Impfung ein wenig Normalität zurückgewinnen können.“ Sie rechne aber nicht vor Ende Februar mit irgendwelchen Lockerungen für den Alltag im „hygienischen Hochsicherheitstrakt“, so die Leiterin.

Als nächster Schritt Richtung mehr Freiheit steht ohnehin erst die zweite Impfung an. Die ist für den 30. und 31. Januar bereits fest terminiert. Auch die Impfkolonne wird wieder dieselbe sein.

Nach dem Gespräch bringt mir Ilona Gornischeff meine Jacke, die noch im Pausenraum hängt, verabschiedet sich von Echtermann und mir und saust los. Keine zehn Meter weiter bleibt sie bei einer Seniorin stehen, spricht behutsam und beruhigend mit der Frau. Auf der einen Seite schnell und effizient, auf der anderen kümmernd und rücksichtsvoll. Eine Leistung, die ich wohl nicht bringen könnte, den Mitarbeitern und der Leiterin des Seniorenzentrums aber wie eine Selbstverständlichkeit abgeht. Das braucht es in diesen Zeiten auch noch mehr als sonst.