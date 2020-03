Letmathe. Die Corona-Krise verändert den Alltag von Lehrern und Schülern in Letmathe und wirkt „besser als jede Fortbildung“.

Auf die Frage, wer derzeit noch in der Realschule arbeite, lacht Rektorin Anja Swoboda und entgegnet: „Die Handwerker!“ Sie ruft von zu Hause zurück, nachdem sie eine Videokonferenz mit den Kollegen abgewickelt hat – Neuland für die meisten, aber solange die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, eine Alternative, die insgesamt dankbar angenommen wird. „Wir haben das Glück, dass wir kurz vor der Krise zufällig eine Schulung zu digitalen Medien gemacht haben. Mit den Tools, die wir dort kennengelernt haben, arbeiten wir jetzt.“

Dazu zähle eine Unterrichtsplattform, die auf dem Smartphone genau so funktioniere wie auf Tablet oder Computer. „Das ist wie ein digitales Notizbrett, auf das alle Zugriff haben“, erklärt die Schulleiterin. Dass die Telekom jetzt andere Lösungen gratis anbietet, sei schön, ohne vorherige Einarbeitung im Alltag aber nicht zu gebrauchen. „Das Kollegium ist zum Teil ja älter, es hat keinen Sinn, wenn man die Leute überfordert“, gibt sie zu bedenken.

Auch das Letmather Gymnasium steht weitgehend leer, das frühere Stiefkind E-Learning beschäftigt plötzlich alle. Foto: Michael May / IKZ

Je nach persönlichen Fähigkeiten, Geschmack und Unterrichtsfach würden die Lehrer die Onlineplattform mit E-Mails und herkömmlichen Messengerdiensten kombinieren. Zu dieser neuen Form des Unterrichts gebe es bislang ebenso begeisterte Rückmeldungen wie kritische Anmerkungen. „In einem Fall waren die Eltern zum Beispiel mit der Kontrolle der erledigten Aufgaben nicht zufrieden. Aber da muss man auch realistisch bleiben: Ein einzelner Lehrer kann nicht täglich die Aufgaben von 300 Schülern durchgehen“, wirbt sie um Verständnis. Überhaupt dürfe man zunächst nicht mehr erwarten als das „Aufrechterhalten der Lernstrukturen“, inhaltlich werde vor allem geübt und wiederholt. „Je nachdem, wann wir den Normalbetrieb wieder aufnehmen können, kommt da ein erheblicher Nachholbedarf auf uns zu“, warnt Anja Swoboda. Sie bekundet großen Respekt für Familien, die derzeit nicht nur ihre Kinder zu Hause betreuen, sondern dabei noch mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben: „Da sind wir als Beamte auf der Insel der Glückseligen.“

Abifahrt nach Italien zum Glück schon 2019 absolviert

Am Gymnasium Letmathe wird eine bereits vorhandene Lernplattform jetzt sehr viel intensiver genutzt, berichtet Rektor Peter Wiedemeier. Das werde „erstaunlich gut angenommen, die Schüler beteiligen sich bereitwillig.“ Auch er zeigt sich verblüfft von dem „digitalen Schub“, der sich gerade aus der Notwendigkeit heraus vollziehe. Das Bewegtbild bleibe dabei jedoch die Ausnahme, Videokonferenzen finden nur im Kollegium statt.

In der Realschule Letmathe sind derzeit fast nur Handwerker aktiv, hier und da ist jemand von der Schulleitung im Büro. Foto: Michael May / IKZ

Mit der Handhabung der Krise ist der Schulleiter bislang zufrieden: „Ich habe das sichere Gefühl, dass wir auch die Eltern über unsere Homepage weiterhin erreichen.“ Von diesen werde die Umstellung mit „großer Gelassenheit“ aufgenommen, lautet sein Eindruck. Trotzdem blieben mit Blick auf die Zukunft derzeit viele Fragen unbeantwortet, zum Beispiel wie die Lehrer nach den Osterferien in rund acht Wochen über eine faire Zensur entscheiden sollen, falls die eigentlich geplanten Klassenarbeiten ausfallen sollten. „Eins muss klar sein: Wenn wir wieder anlaufen, werden die Schüler trotz aller Bemühungen nicht von null auf hundert wieder ihre schulischen Leistungen abrufen können.“

Der Jahrgang des 17-jährigen Stufensprechers Vincent Radtke steht vor den Abiturprüfungen, die das Landesministerium um drei Wochen nach hinten verschoben hat. Mit dem traditionellen Programm rund um das Ende der Schulzeit hätten er und seine Mitschüler noch Glück, berichtet er: „Unser Motto-Tag sollte eigentlich diese Woche Freitag stattfinden, das ist schade. Wir hoffen, dass es mit unserem Abiball am 21. Juni klappt, die Verträge sind schon unterschrieben.“ Auf Abschlussfahrt waren die angehenden Abiturienten bereits im vergangnen Jahr – in Italien. „Darüber sind wir jetzt natürlich doppelt froh.“ Die Online-Lernplattform bezeichnet er als die „beste Lösung im Moment“, auch wenn man sich mehr selbst erarbeiten müsse. Er hofft, dass sich das bald wieder ändert: „Die persönliche Ebene fehlt.“



>>> INTERVIEW



Michael Arends ist Beratungslehrer am Gymnasium Letmathe und unterrichtet dort Englisch und katholische Religionslehre – zur Zeit aus dem Homeoffice. Darüber haben wir mit dem 52-jährigen Pädagogen gesprochen.

Nehmen Sie jetzt Videos auf?

Arends: Nein, damit bin ich nicht fit, das gebe ich offen zu. Aber ich suche online nach Erklärvideos, die zum Unterrichtsstoff passen und verlinke diese. Auf Plattformen wie Youtube oder Planet Wissen gibt es viele gute Angebote, über die ich aktuell sehr froh bin.

Wie läuft der Unterricht ab?

Michael Arends (52) ist Beratungslehrer am Gymnasium Letmathe und unterrichtet Englisch und Religion. Foto: Privat / IKZ

Zum einen über Arbeitsblätter, aber auch per Gruppenchat. Dabei lerne ich selbst: zum Beispiel, dass bei 30 Schülern in einer Gruppe alles durcheinandergeht. Heute habe ich es mit kleineren Gruppen von jeweils etwa zehn Teilnehmern probiert, und das ist super gelaufen.

Lernen Sie Ihre Schüler auf

diese Weise anders kennen?

Die Beteiligung liegt bei über 90 Prozent, davon kann man im Klassenraum oft nur träumen. Auch von den sonst stillen Schülern sind mir im Chat viele kluge Anmerkungen aufgefallen. Wir reflektieren die neue Art des Unterrichts auch zusammen und entwickeln ihn gemeinsam weiter.

Was ist mit der Aussprache?

Das ist im Englischunterricht tatsächlich ein Problem. Ich habe meine Schüler aber dazu ermuntert, in Partnerarbeit per Sprachnachricht zu üben. Heute habe ich übrigens in Religion von einem Schüler eine Voicemail bekommen.

Wie kommt der Unterricht an?

Das positive Feedback überrascht mich. Ich betreute derzeit Kurse und Gruppen der Jahrgangsstufen 6, 9 und 10 und zunächst mal liegt da die Rücklaufquote von Aufgaben bei 85 bis 90 Prozent. Vereinzelt gibt es Probleme mit der technischen Ausstattung zu Hause, da sind die Voraussetzungen nicht bei allen gleich. Mehrfach haben Schüler schon von sich aus nach weiteren Aufgaben gefragt – das sei gut gegen die Langeweile, hieß es.

Sehen Sie als Beratungslehrer

noch andere Probleme zu Hause?

Bei einzelnen, die unter Depressionen leiden oder wo ich von schwierigen Situationen im Elternhaus weiß, mache ich mir durchaus Sorgen, denn finanzielle Einbußen im Haushalt können psychische oder physische Gewalt begünstigen. Bislang ist mein Eindruck aber, dass die Eltern die Lage im Griff haben.

Erleben Sie die technische

Umstellung als Herausforderung?

Das ist mit Aufwand verbunden, man muss sich einarbeiten. Ich habe zwar selbst drei Kinder, nutze schon lange das Internet und habe auch vorher schon mal gechattet. Aber wie man etwa einen QR-Code erstellt, musste ich erst lernen. Mir persönlich macht es Spaß, und weil man die neuen Methoden täglich anwendet, bringt das mehr als jede Fortbildung.

Vermissen Sie Ihre Schüler?

Total! Bei allem, mit dem sie mir manchmal natürlich auch auf den Geist gehen. Ich sehe die einfach gern, ich liebe meinen Beruf und der persönliche Kontakt gehört dazu.