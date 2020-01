Der Bon, den keiner haben will

„Und Ihr Bon!“ Die Kundin, die gerade ihre Brötchentüte von der Theke nehmen möchte, schüttelt leicht ungläubig den Kopf. „Ach ja, den gibt es bei Ihnen ja jetzt auch. Das braucht wirklich niemand“, sagt sie und knüllt den Kassenbon in ihre Jackentasche. Doch das neue Kassengesetz will es so, seit dem 1. Januar gilt die Bonpflicht – auch für Bäckereien, Kioske, Imbisse, Apotheken. Kurz: Für alle, die ein elektronisches Kassensystem besitzen.

Die vielen öffentlichen Diskussionen im Vorfeld der Gesetzesänderung haben offensichtlich dafür gesorgt, dass die meisten Kunden zwar genervt aber vorbereitet zu sein scheinen. Aber anscheinend ist das Thema trotz des großen Medientrubels an einigen vorbeigegangen. „Die Leute sind ganz aufgeregt, wenn ich ihnen plötzlich den Kassenbon dazulege“, berichtet Galina Obermann von der Bäckerei Büsch an der Hagener Straße. Viele ließen ihn dann einfach ungeachtet liegen, andere würden sie direkt auffordern den Kassenbon für sie zu entsorgen. „Das ist einfach unnötiger Papierkram.“ – der allerdings nicht im Altpapier entsorgt werden sollte, sondern im Restmüll. Denn meist werden Kassenbons auf Thermopapier gedruckt, das mit der schädlichen Chemikalie Bisphenol A beschichtet ist.

90 Prozent der Kunden hätten Bon früher abgelehnt

Das Ehepaar Mädel, das gerade seinen Kaffee in der Bäckerei trinkt, hält die Bonpflicht ebenfalls für überflüssig. Schließlich würde es sich bei den Kassen sowieso um Registrierkassen handeln, die sämtliche Eingaben speichern würden. Sie selbst würden auf jeden Fall gerne auf den Kassenbon zu ihrem Kaffee verzichten.

Auch in der Adler-Apotheke ist ein älterer Mann ein wenig verwundert, als Petra Zimmer-Sachs ihm nach seiner Bestellung einen Kassenbon in die Hand drückt. „Wir haben unsere Kunden ja sowieso immer gefragt, ob sie ihn haben möchten. Aber ich würde sagen, 90 Prozent haben abgelehnt“, erzählt die Apothekerin. Schließlich würden die Einkäufe in den meisten Fällen sowieso in der Kundenkartei hinterlegt und abgespeichert. Für sie persönlich sorge das neue Kassengesetz für eine enorme Verschwendung, die Petra Zimmer-Sachs nicht nachvollziehen kann. „Es müsste doch auch anders gehen, als jedes Mal den Bon auf Papier zu drucken.“

Viele Unternehmen geben Bon schon immer an Kunden raus

Doch beim Gang über die Hagener Straße fällt auch auf, dass viele Unternehmen es bereits seit längerer Zeit schon so handhaben, wie es das neue Gesetz jetzt fordert. Bei Blumen Risse oder auch in der Fleischerei Bührmann gibt es immer schon den Bon dazu – auch bei Kleinst­beträgen.

Jorgo Salasidou, Inhaber von „Danis“-Grill unterhalb der Dechenhöhle, hat ebenfalls so seine Probleme mit der Bonpflicht. Es sei zwar kein Aufwand, diesen bei jedem Gericht mit rauszugeben. Nur den Sinn dahinter versteht er nicht ganz. „Die ganzen Tüten und das Papier sollen weg – und dann so eine Entscheidung.“ Seine Kunden würden den Bon im Regelfall für exakt fünf Meter in der Hand behalten. Das reicht dann genau von der Kasse bis zum Ausgang – dort steht dann der erste Mülleimer, in dem die meisten Bons landen. „Unsere Reinigungskraft hat gestern noch einige vom Boden aufsammeln müssen, weil der Mülleimer bis oben hin voll war und sie dahinter gefallen sind.“