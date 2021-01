Die "Kaisersaal"-Idee für Letmathe ist vom Tisch

Letmathe Die Ratsfraktion der CDU hat ihren Antrag auf Umbenennung des großen Saals im Städtischen Saalbau in "Kaisersaal" zurückgezogen.

Die CDU-Ratsfraktion zieht ihren Antrag zur Umbenennung des großen Saals im Städtischen Saalbau in „Kaisersaal“ zurück. Das teilen der Fraktionsvorsitzende Fabian Tigges und Ratsherr Christian Grobauer in einem aktuellen Antrag für die Sitzung des Haupt- und Personalausschusses mit, die für Dienstag, 26. Januar, angesetzt ist. Die „öffentlichen und politischen Reaktionen auf den Vorschlag“ hätten gezeigt, dass der Name „kritisch gesehen und vielfach abgelehnt wird.“

Die Christdemokraten wünschen sich eine Namensgebung, die „von einer breiten Zustimmung getragen“ und „nicht von Anfang an von Kritik und Ablehnung begleitet wird.“ Die Fraktion macht in dem Antrag deutlich, dass der Vorschlag nur als Anknüpfung an die frühere Namensgebung und den baulichen Zustand gedacht gewesen sei, von einer „Verbindung“ zur historischen Person Kaiser Wilhelms II. distanziert sich die CDU.

Zur ursprünglichen Begründung heißt es: „Die CDU-Fraktion hat nach dem Abschluss der Renovierungsarbeiten am Saalbau in Letmathe die Umbenennung des ,großen Saals‘ in ,Kaisersaal‘ beantragt, um an die ursprüngliche, geschichtliche Namensgebung anzuknüpfen. Gleichzeitig unterstreicht dieser ,neutrale‘ Name in Verbindung mit den historischen Elementen die Bedeutung und Schönheit des Saals.“ Dieser Argumentation habe sich die Verwaltung in zwei Drucksachen ausdrücklich angeschlossen.

Stattdessen regt die CDU jetzt an, die bisherige Praxis einfach beizubehalten oder die Bezeichnung „Bürgersaal“ zu erwägen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte den Vorstoß der Christdemokraten als „geschichtsvergessen“ kritisiert im Hinblick auf die fragwürdige Rolle des letzten deutschen Kaisers für die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Grünen würden für die Namensgebung gern Inspiration aus der Letmather Lokalgeschichte ziehen und am liebsten eine verdiente Bürgerin ehren.