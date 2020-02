Diese neue Truppe belebt die Theaterszene in Letmathe

Eine neue Amateurtheatertruppe hat das Licht der Welt erblickt. Der Geburt im März 2019 ging eine Empfängnis „in Schnapslaune, vielleicht ein halbes Jahr vorher“ voraus, wie die geistige Mutter Jennifer Hülser berichtet. Dem Kreißsaal wurde das Wohnzimmer der Familie Hülser in Dröschede vorgezogen, der gemeinsam gewählte Name „Pätchworktheater“ solle die Gruppenkonstellation widerspiegeln, erklärt die ­39-Jährige: „Wir sind ganz unterschiedlich, ergänzen uns im Team aber hervorragend.“ Zum ersten Geburtstag soll das Kind seine ersten Schritte tun, auf der Bühne des Försterhauses „Schulte im Ostfeld“, mit der Komödie „Was ein Theater“.

Nach inzwischen rund 20 Komödien, die auf deutschen und luxemburgerischen Bühnen gespielt werden, ein ernstes Stück zu schreiben, darüber habe sie „bislang nur nachgedacht, es aber noch nicht probiert“, sagt die ursprünglich von der Volksbühne Grürmannsheide bekannte nebenberufliche Autorin und Regisseurin. Ohne Humor geht es bei ihr nicht, was auch die Künstler zeigen, die ihr bei der Frage nach Vorbildern einfallen: Hape Kerkeling und Gerburg Jahnke. Leider, wie sie findet, würden im professionellen Bereich oft dramatische Stücke die Spielpläne prägen. „Gäbe es mehr Komödien, wäre Theater mehr Menschen vermittelbar“, ist sie überzeugt. Trotzdem nimmt sie mit Freude zur Kenntnis, dass dieses traditionelle Kulturformat „zumindest im Amateurbereich wieder mehr Zuspruch erfährt“.

Das Stückeschreiben geriet irgendwie zum Selbstläufer

Angefangen habe alles 2005, als sie zum ersten Mal mit der Grürmannsheider Truppe auf der Bühne stand. Dort interessierte sie sich bald auch für die Regie und schrieb kurzerhand ihr erstes Stück „Ich glaube, ich sehe doppelt“, als bei den Verlagen gerade nichts Passendes im Angebot war. „Direkt danach kam mir eine Idee für ein zweites Stück, so kam irgendwie eins zum anderen“, erklärt sie rückblickend ihren Weg in die schreibende Zunft. „Ich hatte immer viel Fantasie und habe gern Gedichte geschrieben“, sagt sie zur Vorgeschichte, das sei aber auch alles. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Theaterstücke schreiben würde“, versichert Jennifer Hülser, die mit beiden Beinen im Leben steht und ihre Wurzeln nicht verleugnet: „Die Volksbühne hat mich zu dem gemacht, was ich bin.“

Es sei ein gutes Gefühl, dass ihre Werke zuverlässig gekauft und aufgeführt werden, aber das Leben mit Ehemann Kai (47) und den drei Kindern steht für sie im Vordergrund. Nur von den Erlösen ihrer Autorentätigkeit leben könne sie bei allem Erfolg – zumindest bislang – ohnehin nicht. „Wenn sich irgendwann eine Möglichkeit bietet, meinen Hauptjob an den Nagel zu hängen, würde ich das tun“, sagt sie nach kurzem Nachdenken.

Für Proben müssen sich Amateure oft warm anziehen

Die gelernte Verwaltungsangestellte ist mit ihrer Tätigkeit bei der Agentur für Arbeit ähnlich bodenständig wie Ehemann Kai als Elektro­installateur. Das Theater ist für die 39-Jährige ein Raum, in dem sie sich kreativ ausleben kann. „Ich stehe immer noch gern selbst auf der Bühne“, sagt sie und fügt hinzu, bei dem aktuellen Stück gehe das gar nicht anders, schließlich sei die Gruppe sehr überschaubar.

Info Aufführungstermine, Vorverkauf, Handlung und die Autorin Die Komödie „Was ein Theater“ ist an zwei Tagen im Försterhaus „Schulte im Ostfeld“, Hagener Straße 217, zu sehen. Am Samstag, 21. März, beginnt die Aufführung um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) und am Sonntag, 22. März, um 15.30 Uhr (Einlass 14 Uhr). Die Karten kosten 10 Euro und sind im Vorverkauf erhältlich bei „Schulte im Ostfeld“, in „Die kleine Buchhandlung“ und beim Friseurstudio „Hairzstück“. Die Handlung dreht sich um ein Theater, das der Protagonist gekauft hat – ohne sich daran zu erinnern. Eine unkooperative, alternde Operndiva, ein allzu gutgläubiger Direktor und ein Bankberater, der von einem Abriss des Gebäudes ausgeht, sind nur der Anfang der Probleme, die den Zuschauer in einen köstlich-chaotischen Lachstrudel ziehen sollen. „Es gibt aber auch ernste Zwischentöne“, merkt Autorin Jennifer Hülser an. Jennifer Hülser schreibt seit 2011 Theaterstücke, die auf Bühnen im Bundesgebiet und darüber hinaus gespielt werden. Rund 20 Komödien bietet der Bonner Plausus-Verlag unter ihrem Namen an, zum Teil in plattdeutscher oder luxemburgerischer Übersetzung. Die 39-Jährige lebt mit ihrem Ehemann Kai und drei Kindern in Dröschede. „Pätchwork“ freut sich über Nachwuchs: 02371/1679310.

Bei der Regie packt Susanne Linnemann (56) aus Hemer mit an, die übrigen Darsteller sind Anne Keller (47) und Mareike Hube (35) aus Hohenlimburg, Petra Marler (36) aus Oestrich, Dirk Dörier (55) aus Ennepetal, Jörg Pzolka (57) aus Hagen und Jennifer Hülsers jüngere Schwester Lisa Böhm (24) aus Hagen. Als Souffleuse assistiert zudem Alexandra Krause (42) aus Hohenlimburg, Kai Hülser schließlich ist so etwas wie der „Manager“ der Truppe. Einen Teil von ihnen hat Jennifer Hülser schon an der Volksbühne kennengelernt, andere über den Hohenlimburger Verein „Theater unterm Schloss“, der die erste ­„Pätchwork“-Aufführung mit Requisiten unterstützt.

Vor allem für Proben ein geeignetes Dach über dem Kopf zu finden, ist in Letmathe und Umgebung schwierig, bestätigen die Theaterfreunde. Amateure müssen sich buchstäblich warm anziehen, denn kaum ein Wirt dreht dafür im Winter die Heizung auf. Das sei schon früher im Saalbau so gewesen, erinnert sich Jennifer Hülser: „Da friert man dann manchmal trotz dicker Klamotten.“ Für das Obdach im Försterhaus ist die Truppe dankbar, bei den Treffen donnerstagabends müssen sie aber mitunter ins heimische Wohnzimmer ausweichen – diese Woche zum Beispiel, weil bei Schulte im Ostfeld wegen Weiberfastnacht die Bude voll ist.

Amateure müssen auch damit leben, dass die Bühnentechnik oft nicht vorab getestet werden kann. „Da gibt es dann nur den Ernstfall, entweder es klappt – oder eben nicht“, erklärt Jennifer Hülser und schmunzelt, als sie auf Nachfrage ein Beispiel gibt: Aus einem Kochtopf sollte Rauch kommen, die Nebelmaschine schaltete sich aber nicht wie vorgesehen wieder ab und spuckte auch in den nächsten Szenen kräftig weiter graue Schwaden. „Da muss man dann improvisieren können“, betont die Regisseurin, die keinen geringen Anspruch an die Performance ihrer Truppe hat: „Es soll mehr sein, als das Stück vom Blatt abzuspielen. Auf die Zuschauer muss es so wirken, als würde sich die Handlung gerade wirklich zutragen.“

Das bringt die überwiegend bühnenerfahrenen „Pätchwork“-Mitglieder prinzipiell nicht aus der Ruhe. Immun gegen Lampenfieber sind trotzdem die wenigsten. „Jetzt, wo der Kartenverkauf beginnt und wir merken, wie groß die Resonanz ist, geht es los mit der Nervosität“, gibt Mareike Hube zu. Für Jennifer Hülser kommt die Nachfrage nicht überraschend: „Theaterstücke sind in Letmathe leider eine echte Angebotslücke geworden.“ Dabei soll die neue Truppe nachhaltig aushelfen: „Das ,Pätchwork’-Theater ist nicht als Eintagsfliege gedacht.“