Doppelschlag bei den Tischgesprächen

Man kann ihn wohl einen Vielgereisten nennen, diesen Walter Sittler, dessen Eltern in 34 Ehejahren bis zum Tod des Vaters 40 Mal umzogen, der mit sieben Jahren aus den USA nach Deutschland kam, und den es auch nach dem Ende der Adoleszenz zunächst selten lange an einem Ort hielt. Bundeswehr, ein Job in Südamerika und hier und da noch, Taxifahrer, Möbelpacker und Philosophie-Gaststudent, schließlich Theaterschauspieler und TV-Karriere. „Ich bin einer von denen, die keine richtige Heimat haben“, sagt der 67-Jährige. „Aber ich komm’ schon klar.“

Und in der Tat, die rund 150 Gäste beim Tischgespräch im Hotel Neuhaus erleben am Freitag beim Gespräch mit Heimatzeitung-Chefredakteur Thomas Reunert einen gelassenen und reflektierten Charakter, jemanden der den Philosophen zu Studienzeiten einerseits gerne gezeigt hätte, „dass da draußen auch eine Welt ist“, der aber auch sagt, dass er BWLern und VWLern gerne im Gegenzug vier Semester „Philo“ zwangsverordnen würde, damit die lernen, wie wichtig es ist, sich im Leben auch mal selbst zu hinterfragen.

Stichwort Selbstzweifel, hat man solche Phasen als junger Schauspieler gehabt? Sittler spricht hier eher von einem Dauerzustand, „schließlich macht man sich auf der Bühne gewissermaßen nackig“. Sieben Jahre dauert sein erstes längeres Engagement an der Bühne in Mannheim. „Dort konnte ich in Ruhe zunächst alles falsch machen.“ Wie man heute aber weiß, hat er zumindest danach sehr viel richtig gemacht.

Sittler, jüngstes von acht Kindern, gibt Einblicke ins Familienleben. Die Mutter eine geborene Overweg, jener Familie, die einst das heutige Haus Letmathe als Sitz hatte, der Vater ein US-Literaturprofessor und Anhänger der Nazis, der allerdings bereits 1975 verstirbt. „Ein intelligenter Mann, das passt einfach nicht“, sagt der Sohn, der sich auch mehrfach von Trump distanziert und vor den jüngstem Wiederaufkeimen rechten Gedankenguts in Deutschland warnt.

Für seine Kinder, die als Designer oder Lehrerin und Musikerin in Personalunion ebenfalls den Weg in die weite Welt gesucht haben, wünscht sich Sittler Glück. Ob sie nun Busfahrer wären, Chirurgen oder sonst etwas – „für mich hat das alles die gleiche Qualität“.

Dreh in Papua-Neuguinea und Handy unter dem Baströckchen

Der Schauspieler erzählt auch humoriges, etwa von seiner Fähigkeit, sich unliebsame Drehpartnerinnen im Notfall „schönzuschauen“, von seiner Rentier-Lederhose, von seinem vorgeblich feudalem Leben beim Dreh in Schweden („ich bin der König von Gotland“), vom Dreh in Papua-Neuguinea, wo die Einheimischen zwar für die Touristen in Baströckchen rumliefen, darunter aber das Handy stets dabei hätten.

Am Ende gibt es großen Applaus für einen charmanten Gast, der in Letmathe sicher jederzeit wieder willkommen wäre.

„Es war auch ein bewegender und interessanter Abend“, kommentiert Johannes Jostmann den nicht minder anregenden und niveauvollen Künstlertalk von Chefredakteur Thomas Reunert mit dem 43-jährigen Schauspieler Wanja Mues, der am Samstag in der „Promi-Außenspielstätte des Iserlohner Parktheaters“ folgte.

„Für zwei Stunden Schlaf sieht er toll aus“, staunte die Nachbarin am festlich gedeckten Tisch, als Wanja Mues die Bühne betrat. Der bekannte Schauspieler war nach dem Nachtdreh für einen neuen „Tatort“ in Meißen direkt nach Lössel zur Reihe „Kultur und kulinarische Genüsse“ gefahren. Dabei zeigte sich Mues an der Seite von Thomas Reunert geradezu freundschaftlich, weil sich beide seit einem früheren Interview kennen und schätzen gelernt haben: Reunert sprach sogar launisch von der „Fast-Adoption“ des in Hamburg geborenen Fernseh- und Theater-Mimen, der in die Schauspieler-Fußstapfen seines Vaters getreten war und seine schauspielerische Grundausbildung in Deutschland später in New York optimiert hatte. Der bekennende Jazzfan und Vater zweier Söhne gab Einblicke in seine Familie: „Bei uns hat meine Frau das Heft in der Hand.“

Mitfühlende Nachbarn nach Horror-Unfall der Eltern

Unter die Haut gingen Mues’ Ausführungen zu Schicksal Tod, Verlust und Traumabewältigung nach dem tödlichen Unfall seiner Eltern in Hamburg, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat und die Berichte über die mitfühlenden Solidaritätsbekundungen der Nachbarn in der Trauerphase. Daraus formulierte Wanja Mues mit Tränen in den Augen sein Leitmotiv: „Im Jetzt leben, genießen und sich über das freuen, was man hat.“ Der Tod habe für ihn den Schrecken verloren: „Ich habe keine Angst zu gehen. Aber andere Menschen zu verlieren, das muss ich nicht nochmal haben.“

Mues engagiert sich für den Umwelt-, Klima und Tierschutz und warb um Nachahmer: „Jeder muss selber was anpacken.“

Das Vier-Gang-Menü mit Kürbisquiche, Senf-Suppe, Tafelspitz und Süßkartoffelspalten und beschwipstem Apfelkuchen und Vanilleeis rundete beide Abende ab. Sahnehäubchen waren die Texte, die Mues einstreute. Dass er auch ein hervorragender Hörspiel- und Hörbuch-Sprecher ist, machte er mit seinen Rezitationen von Kurt Tucholsky & Co. deutlich: „Als Gegengewicht zur Serien-Dreherei brauche ich Literatur.“ Fast anarchisch mutete an, dass er teilweise im Duett mit Thomas Reunert das Gedicht „Die Made“ von Heinz Erhard auftischte. Humorvoll und so, dass der nächste Gang trotzdem geschmeckt hat.