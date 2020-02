Ein neuer Tierarzt für Letmathe

Im Wartezimmer hängen immer noch die Fotos der früheren tierischen Patienten, das eine oder andere garniert mit Dank für die gute Behandlung. Auch der handgeschriebene Abschiedsbrief von Dr. Johann Schwarz, geschmückt mit Konterfeis einer Katze und zwei Hunden. Darin verabschiedet sich der beliebte Veterinär von seinen „lieben Patienten und deren Besitzern“ in den Ruhestand: „Für die lange Zeit, auf die ich mit Freude zurückblicke und in der mir viele Patienten ihr Vertrauen geschenkt haben, möchte ich mich bei allen herzlich bedanken. Ich gebe die Praxis in die Hände von Roman Lobis, der Ihnen seit nunmehr zwei Jahren bekannt ist. Er wird die Praxis mit fachlicher Kompetenz und viel Einsatz übernehmen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Tieren weiterhin alles Gute!“

Sprachkurs, Teilstudium und viele Berufs-Stationen

Sein Nachfolger Roman Lobis (38) stammt aus Russland, aus einem Dorf in der Nähe von Orenburg. „Ich bin auf einem Bauernhof mit Schweinen, Kühen, Hund und Katzen groß geworden und mit meiner Familie 2003 nach Deutschland gekommen“, erzählt der Veterinär. „Ich habe zunächst in Wetter als Ein-Euro-Jobber bei den Stadtwerken gearbeitet und Müll gesammelt. Dann nach einem Jahr habe ich einen Sprachkurs gemacht, extra für Leute die studiert haben.“ Es sei schwierig gewesen, seine Approbation aus Russland hierzulande anerkennen zu lassen. Zunächst habe er eine Sondererlaubnis gehabt. „Ich habe in Gießen mein Teilstudium mit zehn Prüfungen gemacht und bin seit 14 Jahren in diesem Beruf tätig“, erzählt er von Stationen in Dortmund, Wuppertal, Unna, Bönen und Ense, bevor er nach Letmathe kam. Angefangen hatte er als Tierarzthelfer bei Dr. Herbert Winter in Dortmund, der ihm half, hierzulande in den Beruf einzusteigen. Dort habe er auch Dr. Schwarz kennengelernt, der mit dem Dortmunder Kollegen befreundet war.

Ein Zufall mit positiven Folgen. „Der hat mir gesagt, irgendwann übernimmst Du meine Praxis.“ So sei es dann auch gekommen, blickt Roman Lobis zurück.

Seit 2018 hat er zweimal wöchentlich in der Tierarztpraxis an der Von-der-Kuhlen-Straße gearbeitet, seit Jahresbeginn nun allein. Zum Team gehören nach wie vor die drei bekannten Tierarzthelferinnen und eine Auszubildende. „Ich behandele hier weiterhin Kleintiere wie Katzen, Hunde Meerschweinchen und Kaninchen.“ Die Praxis wurde umgebaut und erhielt eine neue Rezeption und einen Operationsraum mit Sichtschutz zum Behandlungszimmer.

Seine Patienten können in die offene Sprechstunde oder nach Terminabsprache kommen. Die Praxis ist von 10 bis 12.30 und von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet. Dienstags ist nur nachmittags geschlossen. Mittwochs ist zusätzlich von 16 bis 20 Uhr für Berufstätige geöffnet. Samstags ist er von 10 bis 12.30 und von 13 bis 20 Uhr erreichbar.

Zu seinem eigenen Haushalt gehören eine Katze und Tauben seines Schwiegervaters. Hinzu kommen soll noch ein Hund, verrät der Tierarzt. „Wir sind noch in der Umzugsphase“, berichtet er, dass seine Frau und seine beiden Töchter im Alter von 16 und vier Jahren, die im Moment noch in Bönen im Kreis Unna wohnen, im März nach Letmathe umziehen. Derweil hält er schon mal die Stellung in der Wohnung seines Vorgängers über der Praxis.

Für Tierärzte gilt neuerdings eine neue Gebührenordnung

In der Kleintierpraxis laufe alles weiter wie gehabt. Angesprochen auf die neue Gebührenordnung, die seit Mitte des Monats in Kraft ist, erklärt er, dass für Notdienstleistungen jetzt der zweifache Satz plus 50 Euro fällig wird.

Alle niedergelassenen Tierärztinnen und Tierärzte sind gesetzlich verpflichtet, die neuen Mindestsätze der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) einzuhalten. Das hat das Bundeskabinett im Dezember beschlossen.