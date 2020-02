Ein Stück mehr Sicherheit

Letmathe. Die CDU-Fraktion nimmt sich des Themas Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer am „Lennedamm“ an.

Viele Fußgänger überqueren die Straße „Lennedamm“ an der Einmündung zur „Grabenstraße“, wo entlang des Lenneufers der Fuß- und Radweg in Richtung Lennepromenade verläuft, erklärt der Fraktionsvorsitzende Fabian Tigges in einem Schreiben „an den Bürgermeister der Stadt Iserlohn oder Vertretung im Amt“: „Entlang der vielbefahrenen Straße wird der Fuß- und Radweg von einem kleinen Zaun gesichert, der in Höhe der Letmather Feuerwache offen ist. Hier wird die Straße oft von Fußgängern und Radfahrern überquert.“ Die Verwaltung soll klären, ob an dieser Stelle zur Sicherung der Fußgänger und Radfahrer eine Beschilderung oder Ähnliches als Hinweis für die Verkehrsteilnehmer der Straße angebracht werden könnte, um mit einfachen Mitteln mehr Sicherheit für die Fußgänger und Radfahrer bei der Querung zu gewährleisten.