Letmathe. Die Werbegemeinschaft Letmathe erinnert Vereine, Kindergärten und Schulklassen an die Sponsoringaktion.

Fehlende Hinweisschilder für Sponsoringaktion

Bisher seien kaum Chips für Kindergärten abgegeben worden, obwohl das Geld doch den eigenen Kindern zugute kommt. Die Ausschüttung der angesammelten Gelder wird am Donnerstag, 23. Januar, um 17 Uhr in den unteren Räumen der Sparkasse stattfinden. Alle beim Vereinssponsoring mitmachenden Geschäfte und Betriebe werden gebeten, sofern noch nicht geschehen, für die Kunden sichtbar Hinweisschilder aufzustellen, dass sie an der Aktion teilnehmen. Entsprechende Schilder stehen bei Wohnkultur Raumausstattung Esser + Rudzki an der Hagener Straße 28 zur Verfügung.