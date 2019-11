Weil Bäume drohen umzustürzen, hat das Ordnungsamt eine Sperrung der Oeger Straße angeordnet – ab dem Kreisverkehr geht nichts mehr.

Gefahr im Verzug: Oeger Straße bis auf Weiteres gesperrt

Die Oeger Straße in Richtung Oege ist gesperrt – wie lange noch, ist unklar. Vom Umstürzen bedrohte Bäume hatten am Mittwoch für einen Einsatz von Feuerwehr und SIH gesorgt. Wegen der Gefahrenlage ließ das Ordnungsamt die Zufahrt ab Kreisverkehr Alter Markt/Lennedamm abriegeln. Erzürnte Anwohner der Straßen In den Lärchen und Auf der Insel melden lange Umwege über Hohenlimburg als einzige Alternative. Ein gemeinsamer Ortstermin mit der Feuerwehr und dem SIH soll am Freitag Klarheit darüber bringen, wie es in diesem Bereich weiter geht, teilte eine Sprecherin der Stadt mit.