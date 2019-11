Letmathe. Zum Abschluss der Ökumenischen Friedens-Dekade lädt die Evangelische Kirchengemeinde zu einem Bittgottesdienst für den Frieden ein.

Gemeindeversammlung und Bittgottesdienst

Der Gottesdienst wird am Mittwoch, 20. November, dem Buß- und Bettag, ab 19.30 Uhr zusammen mit dem Gospelchor in der Friedenskirche gefeiert. Bereits um 18 Uhr sind die Türen des Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehauses für die Gemeindeversammlung zur Presbyterwahl geöffnet, in der die wahlberechtigten Gemeindeglieder über das Presbyteramt und das Wahlverfahren informiert werden. Mit der Versammlung beginnt das Verfahren, in dem Wahlvorschläge gemacht werden können. Auch die neue Gemeindekonzeption soll noch einmal besprochen werden.