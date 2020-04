Gerüstbauer machen Anfang im Städtischen Saalbau Letmathe

Letmathe. Um die historische Kappendecke des Letmather Saalbaus freizulegen, müssen Handwerker hoch hinaus. Vier Monate dauert die Sanierung.

Nur wenige Branchen florieren in Zeiten des Kontaktverbots. Zu den Ausnahmen zählt das Baugewerbe, das im Bereich des Straßen- und Schienenverkehrs von einem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen profitiert. Im Fall des Städtischen Saalbaus führt die Corona-Krise immerhin dazu, dass sich derzeit kein Veranstalter über fehlende Räumlichkeiten beklagen kann – angesichts der wirtschaftlichen Verluste sicherlich ein schwacher Trost.

In jedem Fall hat die umfassende Sanierung des historischen Gebäudes am Montag wie geplant begonnen. Ein Gerüstbauunternehmen sorgt dafür, dass Arbeiter bis an die Decke der Halle gelangen. Die funktionale Zwischendecke soll wie berichtet vollständig abmontiert werden, um den Blick auf die ursprüngliche, kaiserzeitliche Kappendecke freizugeben. Diese soll ebenso wie teilweise erhaltene Rundbogenfenster im oberen Bereich des Saals restauriert beziehungsweise wiederhergestellt werden. Der Außenbereich wird ebenfalls umgestaltet, elektronische Schranken sollen später das gezielte Sperren der Stellplätze zugunsten von Veranstaltern ermöglichen, die den Saalbau gemietet haben.

Da auch das angrenzende Haus Schmale-Hannig samt Nebengebäude saniert wird, erhält der ganze Block in den nächsten Monaten ein neues Gesicht. Die Arbeiten im Saalbau sollen planmäßig bis Ende August ihren Abschluss finden, streckenweise wird dafür auch der Parkplatz gesperrt.