Grausiger Fund am Autobahnparkplatz Leckerhorst bei Oestrich

Oestrich Zwei neu geborene Labradore wurden kaltblütig getötet und am Rastplatz entsorgt. Tierfreunde sind geschockt und fordern Aufklärung.

Ein grausiger Fund an einem Autobahnparkplatz hat am Wochenende Tierfreunde in der ganzen Region erschüttert: zwei tote Hundewelpen, die dort offenbar kaltblütig entsorgt worden sind. Helmut Haring, Service-Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Hagen, entdeckte am Freitag bei einer seiner Reinigungstouren auf dem Parkplatz Leckerhorst an der A46, Höhe Oestrich, zwei „weiße Flecken“ im Grünstreifen, die er zunächst für weggeworfenes Papier hielt. Beim Näherkommen erkannte der 53-Jährige erschrocken zwei Kadaver von Labrador-Welpen, gerade erst geboren, die Leichen übel zugerichtet.

„Die Hundebabys wurden im Bauchbereich glatt aufgeschlitzt, ihre Organe lagen offen. Einem Tier war der Kopf halb abgetrennt worden“, berichtet Haring aufgebracht. „Da waren wohl Profis am Werk“, glaubt er und fragt: „Wer macht so was? Warum, wieso?“ Der erschütterte Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wandte sich an den Tierschutzverein Hagen und erhielt dort den Rat, die Polizei einzuschalten. Daraufhin habe er den Notruf gewählt, berichtet Helmut Haring weiter. Wenig später seien zwei Gesetzeshüter erschienen und hätten Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Als die Beamten am Freitag wieder abrücken, hat Haring das Bedürfnis, mehr zu tun. „Ich bin stinksauer und will, dass solche Leute gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden“, fasst er seine Gefühlslage zusammen. Deshalb stellt er schonungslose Fotos der Tierleichen auf Facebook – dort reagieren hunderte Tierliebhaber bestürzt, traurig, wütend. Nicht wenige fordern drakonische Strafen für die Verantwortlichen, sogar von Folter und der Todesstrafe ist die Rede. Harings Beitrag wird tausendfach geteilt, auch der Iserlohner Tierschutzverein versucht mit seiner eigenen Reichweite, Aufmerksamkeit zu schaffen.

Dessen Vorsitzende Sabine Hammer zeigt sich ebenfalls schockiert: „So etwas ist kein Alltag für uns. Ich mache das seit über 20 Jahren und ich kann mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern.“ Dass einer der Welpen ausgeweidet wurde, wie es im Netz stellenweise behauptet wird, je nach Darstellung „am lebendigen Leib“, daran hat die Tierschützerin allerdings Zweifel: „Das ist Spekulation, da können auch Wildtiere dran gefressen haben. Anhand von ein paar Fotos kann man das jedenfalls nicht sicher beurteilen.“ Die Kadaver seien wahrscheinlich schon Mitte der Woche nahe der Lärmschutzwand an dem Parkplatz abgeladen worden, schätzt Helmut Haring.

Sabine Hammer hält kriminelle Züchter von Rassehunden aus Osteuropa als Täter für plausibel: „Die fahren zum Beispiel von Rumänien nach Belgien und kommen dann hier vorbei. Die Hunde sind vielleicht auf der Fahrt geboren worden.“ Trotz der zahlreichen Reaktionen im Internet sei bislang kein sachdienlicher Hinweis eingegangen, bedauert die Tierschützerin. Ihre Kollegen aus Hagen fordern die Behörden auf, den Fall aufzuklären: Das Veterinäramt solle sich der Sache annehmen. Die Leichen der beiden Welpen sollen vorerst bis Montag in der Autobahnmeisterei in Hagen gelagert werden.