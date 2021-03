Grüne kritisierenVotum für Busbuchten

Letmathe. Die Fraktion der Grünen zeigt sich irritiert über die neuerlichen Äußerungen von Teilen der Politik über die vermeintlichen Vorteile von Busbuchten in den geplanten Kreisverkehren am „Alten Markt“ in Letmathe. „Nicht zum ersten Mal agieren CDU und SPD gegen den ausdrücklichen Rat von Verkehrsexperten und demonstrieren dadurch, dass die im Wahlkampf vollmundig angekündigten Verbesserungen, insbesondere für den Radverkehr, nur bloße Lippenbekenntnisse sind“, sagt der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Marcus Tillmann. „Das Argument, dass die von der Verwaltung und dem Verkehrsgutachter empfohlenen Buskaps den Verkehrsfluss verlangsamen, ist falsch“, meint auch Martin Isbruch, Verkehrsausschussmitglied der Grünen. In jede Fahrtrichtung halte nur fünfmal pro Stunde ein Bus.